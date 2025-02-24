Уже скоро: главный архитектор Омска рассказал о КРТ на Северных

Мы уже писали о том, что зона КРТ должна появиться на Северных, между улицами Герцена и Красный Пахарь. Воробьев на пресс-конференции уточнил, что торги, в ходе которых будет определен застройщик этой территории, могут пройти уже в конце февраля или начале марта. Победителю торгов предстоит построить «высотки», но прежде снести сотни частных домов, многие из которых лишены даже элементарных удобств.