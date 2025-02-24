Уже скоро: главный архитектор Омска рассказал о КРТ на Северных

Posted 24 февраля, 10:12
Published 24 февраля, 10:12
Modified 24 февраля, 10:31
Updated 24 февраля, 10:31
В омском городском пресс-центре прошла пресс-конференция, во время которой главный архитектор Омска и руководитель департамента архитектуры и градостроительства Роман Воробьев рассказал о том, что такое «комплексное развитие территорий» и как оно проходит в конкретном городе.
Мы уже писали о том, что зона КРТ должна появиться на Северных, между улицами Герцена и Красный Пахарь. Воробьев на пресс-конференции уточнил, что торги, в ходе которых будет определен застройщик этой территории, могут пройти уже в конце февраля или начале марта. Победителю торгов предстоит построить «высотки», но прежде снести сотни частных домов, многие из которых лишены даже элементарных удобств.
«Когда только у нас появилась возможность организовать на Северных КРТ, я прошел полностью по всем улицам, и знаете, что увидел? Дорог-то нет внутри, — цитирует рассказ Воробьева „Вечерний Омск“. — Не во всех частных домах есть инженерное обеспечение. Где-то есть газ, где-то есть тепло. А есть дома, где вообще только электричество и нет даже канализации».
Само понятие «КРТ» предполагает, что застройщик не только строит дома, но и создает необходимую инфраструктуру, включая дороги, школы и детсады (конкретные условия прописываются в договоре). Частные дома он будет выкупать у владельцев. Воробьев уверен: несмотря на огромные затраты, сопряженные с реализацией проекта, КРТ интересны инвесторам.
Напомним: площадь территории для застройки на Северных в конце 2024 года уменьшилась в полтора раза: с карты исчезло пространство между 3-й и 7-й Северными. Общая площадь территории, предназначенной для сноса частных домов и строительства МКД, составляет 29,7 га.