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Posted 24 февраля, 10:12

Published 24 февраля, 10:12

Modified 24 февраля, 10:31

Updated 24 февраля, 10:31

Главный архитектор Омска рассказал о перспективах КРТ на Северных

Уже скоро: главный архитектор Омска рассказал о КРТ на Северных

24 февраля 2025, 10:12
Фото: gorod55.ru.

Главный архитектор Омска рассказал о перспективах КРТ на Северных

По словам Романа Воробьева, торги могут пройти уже в конце февраля.

В омском городском пресс-центре прошла пресс-конференция, во время которой главный архитектор Омска и руководитель департамента архитектуры и градостроительства Роман Воробьев рассказал о том, что такое «комплексное развитие территорий» и как оно проходит в конкретном городе.

Мы уже писали о том, что зона КРТ должна появиться на Северных, между улицами Герцена и Красный Пахарь. Воробьев на пресс-конференции уточнил, что торги, в ходе которых будет определен застройщик этой территории, могут пройти уже в конце февраля или начале марта. Победителю торгов предстоит построить «высотки», но прежде снести сотни частных домов, многие из которых лишены даже элементарных удобств.

«Когда только у нас появилась возможность организовать на Северных КРТ, я прошел полностью по всем улицам, и знаете, что увидел? Дорог-то нет внутри, — цитирует рассказ Воробьева „Вечерний Омск“. — Не во всех частных домах есть инженерное обеспечение. Где-то есть газ, где-то есть тепло. А есть дома, где вообще только электричество и нет даже канализации».

Само понятие «КРТ» предполагает, что застройщик не только строит дома, но и создает необходимую инфраструктуру, включая дороги, школы и детсады (конкретные условия прописываются в договоре). Частные дома он будет выкупать у владельцев. Воробьев уверен: несмотря на огромные затраты, сопряженные с реализацией проекта, КРТ интересны инвесторам.

Напомним: площадь территории для застройки на Северных в конце 2024 года уменьшилась в полтора раза: с карты исчезло пространство между 3-й и 7-й Северными. Общая площадь территории, предназначенной для сноса частных домов и строительства МКД, составляет 29,7 га.

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#Николай Эйхвальд#Омск#Новости#Роман Воробьев#КРТ#Северные
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