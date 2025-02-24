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Posted 24 февраля, 09:10

Published 24 февраля, 09:10

Modified 24 февраля, 09:26

Updated 24 февраля, 09:26

Игроки «Авангарда» попали в топ КХЛ

Три игрока омского «Авангарда» оказались в списке лучших в КХЛ

24 февраля 2025, 09:10
Фото: ХК «Авангард». Игроки «Авангарда» попали в топ КХЛ
В рейтинг надежных вратарей попал Никита Серебряков, а в топ бомбардиров-защитников — Семен Чистяков и Дамир Шарипзянов.

В пресс-службе Континентальной хоккейной лиги назвали имена игроков, которые являются лучшими на своих позициях на сегодняшний день. В топ вошли три хоккеиста омского «Авангарда»: Никита Серебряков стал одним из самых стабильных вратарей, а Семен Чистяков и Дамир Шарипзянов — лучшими бомбардирами-защитниками.

В рейтинге бомбардиров-защитников Шарипзянов занял второе место, уступив лишь Тревору Мерфи из «Сибири». При этом разница в набранных очках оказалась существенной: у новосибирского хоккеиста в активе 52 очка (12+40), а у капитана «ястребов» — 43 (11+32). Семен Чистяков же занял пятое место с 34 (15+19) очками.

Голкипер Никита Серебряков занял восьмое место в топе вратарей с наибольшим процентным отношением отраженных бросков к общему количеству бросков по воротам. За 27 игр он отразил 92,5% опасных ударов в створ и провел одну игру «на ноль».

Напомним, что несколько дней назад руководство «Авангарда» объявило о продлении контракта с капитаном команды Дамиром Шарипзяновым, он останется в Омске еще на пять лет и будет защищать цвета «ястребов» до окончания сезона 2029/2030.

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