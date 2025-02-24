Три игрока омского «Авангарда» оказались в списке лучших в КХЛ

Posted 24 февраля, 09:10
Published 24 февраля, 09:10
Modified 24 февраля, 09:26
Updated 24 февраля, 09:26
В пресс-службе Континентальной хоккейной лиги назвали имена игроков, которые являются лучшими на своих позициях на сегодняшний день. В топ вошли три хоккеиста омского «Авангарда»: Никита Серебряков стал одним из самых стабильных вратарей, а Семен Чистяков и Дамир Шарипзянов — лучшими бомбардирами-защитниками.
В рейтинге бомбардиров-защитников Шарипзянов занял второе место, уступив лишь Тревору Мерфи из «Сибири». При этом разница в набранных очках оказалась существенной: у новосибирского хоккеиста в активе 52 очка (12+40), а у капитана «ястребов» — 43 (11+32). Семен Чистяков же занял пятое место с 34 (15+19) очками.
Голкипер Никита Серебряков занял восьмое место в топе вратарей с наибольшим процентным отношением отраженных бросков к общему количеству бросков по воротам. За 27 игр он отразил 92,5% опасных ударов в створ и провел одну игру «на ноль».
Напомним, что несколько дней назад руководство «Авангарда» объявило о продлении контракта с капитаном команды Дамиром Шарипзяновым, он останется в Омске еще на пять лет и будет защищать цвета «ястребов» до окончания сезона 2029/2030.