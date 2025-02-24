Стали известны самые «проблемные» месяцы для омских водителей

Posted 24 февраля, 06:06
Published 24 февраля, 06:06
Modified 24 февраля, 06:31
Updated 24 февраля, 06:31
Почта России проанализировала информацию от Госавтоинспекции и выяснила, в какие месяцы водители Омской области чаще всего нарушали правила дорожного движения.
Больше всего штрафов:
Меньше всего штрафов:
В 2024 году Почта России приняла около 1,5 млн уведомлений о штрафах для автовладельцев в Омской области. При этом 60% этих писем было отправлено через личный кабинет.
Жители региона могут оплатить штраф в любом почтовом отделении, предъявив квитанцию или номер постановления. С 1 января 2025 года, согласно новому закону, можно получить скидку 25% на штраф, если оплатить его в течение 30 дней после получения постановления. Ранее Город55 писал, что омские нарушители ПДД в 2024 году получили более 1 млрд штрафов.