Стали известны самые «проблемные» месяцы для омских водителей

Жители региона могут оплатить штраф в любом почтовом отделении, предъявив квитанцию или номер постановления. С 1 января 2025 года, согласно новому закону, можно получить скидку 25% на штраф, если оплатить его в течение 30 дней после получения постановления. Ранее Город55 писал, что омские нарушители ПДД в 2024 году получили более 1 млрд штрафов.