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Posted 24 февраля, 06:06

Published 24 февраля, 06:06

Modified 24 февраля, 06:31

Updated 24 февраля, 06:31

Стало известно, когда омичи чаще всего нарушали правила дорожного движения

Стали известны самые «проблемные» месяцы для омских водителей

24 февраля 2025, 06:06
Фото: 1MI. Стало известно, когда омичи чаще всего нарушали правила дорожного движения
Почта России выяснила, в какие месяцы водители Омской области чаще всего нарушали правила ПДД.

Почта России проанализировала информацию от Госавтоинспекции и выяснила, в какие месяцы водители Омской области чаще всего нарушали правила дорожного движения.

Больше всего штрафов:

  • Июнь — 214 тысяч рублей;
  • Июль — 212 тысяч рублей;
  • Август — 195 тысяч рублей.

Меньше всего штрафов:

  • Ноябрь — 49 тысяч рублей;
  • Декабрь — 50 тысяч рублей;
  • Январь — 58 тысяч рублей.

В 2024 году Почта России приняла около 1,5 млн уведомлений о штрафах для автовладельцев в Омской области. При этом 60% этих писем было отправлено через личный кабинет.

Жители региона могут оплатить штраф в любом почтовом отделении, предъявив квитанцию или номер постановления. С 1 января 2025 года, согласно новому закону, можно получить скидку 25% на штраф, если оплатить его в течение 30 дней после получения постановления. Ранее Город55 писал, что омские нарушители ПДД в 2024 году получили более 1 млрд штрафов.

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#Риана Дязанцева#Омск#ПДД#Штраф#Госавтоинспекция
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