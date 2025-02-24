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Posted 24 февраля, 07:17

Published 24 февраля, 07:17

Modified 24 февраля, 11:18

Updated 24 февраля, 11:18

Озвучены причины заморозки проекта крематория на Левобережье Омска

Озвучены причины заморозки проекта крематория на Левобережье Омска

24 февраля 2025, 07:17
Фото: Изображение Midjourney.
Объем инвестиций в строительство должен был составить около 200 млн рублей.

Городу55 стали известны новые подробности по проекту строительства крематория в Омске, который должен был появиться на Левобережье. Под объект был отведен участок на 3-й Казахстанской улице. Однако проект компании «Феникс» был приостановлен несмотря на то, что ранее были получены все необходимые разрешения.

Участок, где разрешили компании «Феникс» построить крематорий
Участок, где разрешили компании «Феникс» построить крематорий. Фото: Публичная кадастровая карта Омской области

В августе 2019 году этой компании был предоставлен участок земли на срок почти 5 лет для строительства крематория, с инвестициями в размере около 200 млн рублей. Но по истечении срока аренды договор не был продлен, и арендаторы не обратились в мэрию за новым разрешением. Поэтому в Омске на данный момент нет действующего разрешения на строительство крематория.

Напомним, что крематорий в настоящий момент строят только на территории Надеждинского сельского поселения в Омском районе. Недавно там был залит фундамент, а также доставлена печь для будущего объекта. Строительство планируют завершить до конца 2025 года. Работы ведет московская компания «Помощь», которая уже инвестировала более 200 млн рублей в этот проект. Также ранее стало известно, что строительство крематория в Ленинском округе перенесли на лето.

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#Риана Дязанцева#Омск#Инвестиции#Строительство#Земельный участок#Крематорий
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