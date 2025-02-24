Озвучены причины заморозки проекта крематория на Левобережье Омска

В августе 2019 году этой компании был предоставлен участок земли на срок почти 5 лет для строительства крематория, с инвестициями в размере около 200 млн рублей. Но по истечении срока аренды договор не был продлен, и арендаторы не обратились в мэрию за новым разрешением. Поэтому в Омске на данный момент нет действующего разрешения на строительство крематория.