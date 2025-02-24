Озвучены причины заморозки проекта крематория на Левобережье Омска

Posted 24 февраля, 07:17
Published 24 февраля, 07:17
Modified 24 февраля, 11:18
Updated 24 февраля, 11:18
Городу55 стали известны новые подробности по проекту строительства крематория в Омске, который должен был появиться на Левобережье. Под объект был отведен участок на 3-й Казахстанской улице. Однако проект компании «Феникс» был приостановлен несмотря на то, что ранее были получены все необходимые разрешения.
В августе 2019 году этой компании был предоставлен участок земли на срок почти 5 лет для строительства крематория, с инвестициями в размере около 200 млн рублей. Но по истечении срока аренды договор не был продлен, и арендаторы не обратились в мэрию за новым разрешением. Поэтому в Омске на данный момент нет действующего разрешения на строительство крематория.
Напомним, что крематорий в настоящий момент строят только на территории Надеждинского сельского поселения в Омском районе. Недавно там был залит фундамент, а также доставлена печь для будущего объекта. Строительство планируют завершить до конца 2025 года. Работы ведет московская компания «Помощь», которая уже инвестировала более 200 млн рублей в этот проект. Также ранее стало известно, что строительство крематория в Ленинском округе перенесли на лето.