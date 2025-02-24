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Posted 24 февраля, 12:16

Published 24 февраля, 12:16

Modified 24 февраля, 12:59

Updated 24 февраля, 12:59

Сливали отходы в ливневку: омичи пожаловались на работников беляшной в центре города

Сливали отходы в ливневку: омичи пожаловались на работников беляшной в центре города

24 февраля 2025, 12:16
Фото: 1MI.
Пользователи сети сообщают, что сотрудники беляшной на Ленина сливают отходы в ливневку уже не первый месяц.

Работники беляшной, расположенной в пешеходном переходе на площади Ленина, сливают жидкие отходы в ливневку на проезжей части, сообщают омичи. По словам пользователей сети, такая ситуация происходит уже не первый месяц, но обращения в Роспотребнадзор ничего не дают.

«Беляшная (ИП Бородина Н.П.) регулярно сливает нечистоты на проезжую часть по улице Лермонтова в слив для сточных вод. Сейчас он замерз, и вонючие жирные нечистоты льются прямо под колеса проезжающих автомобилей», — передает слова омички «Новый Омск».

Ситуацию прокомментировали в региональном Роспотребнадзоре. В ведомстве сообщили, что этот вопрос сейчас находится на рассмотрении в управлении.

«В процессе проведения проверочных мероприятий, будут приняты меры, соответствующие действующему законодательству РФ», — добавили в Роспотребнадзоре.

Ранее в реке Омской области обнаружили загрязнение опасным химическим элементом. Исследования показали, что в районе села Атирка Тарского района концентрация марганца составила 0,4293 мкг/дм3.

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#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Жалобы#Новости#Отходы#Жалоба#Ливневка#Ливневая канализация#Жалобы жителей#Утилизация отходов
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