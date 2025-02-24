Сливали отходы в ливневку: омичи пожаловались на работников беляшной в центре города

Работники беляшной, расположенной в пешеходном переходе на площади Ленина, сливают жидкие отходы в ливневку на проезжей части, сообщают омичи. По словам пользователей сети, такая ситуация происходит уже не первый месяц, но обращения в Роспотребнадзор ничего не дают.