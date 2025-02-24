Сливали отходы в ливневку: омичи пожаловались на работников беляшной в центре города

Posted 24 февраля, 12:16
Published 24 февраля, 12:16
Modified 24 февраля, 12:59
Updated 24 февраля, 12:59
Работники беляшной, расположенной в пешеходном переходе на площади Ленина, сливают жидкие отходы в ливневку на проезжей части, сообщают омичи. По словам пользователей сети, такая ситуация происходит уже не первый месяц, но обращения в Роспотребнадзор ничего не дают.
«Беляшная (ИП Бородина Н.П.) регулярно сливает нечистоты на проезжую часть по улице Лермонтова в слив для сточных вод. Сейчас он замерз, и вонючие жирные нечистоты льются прямо под колеса проезжающих автомобилей», — передает слова омички «Новый Омск».
Ситуацию прокомментировали в региональном Роспотребнадзоре. В ведомстве сообщили, что этот вопрос сейчас находится на рассмотрении в управлении.
«В процессе проведения проверочных мероприятий, будут приняты меры, соответствующие действующему законодательству РФ», — добавили в Роспотребнадзоре.
Ранее в реке Омской области обнаружили загрязнение опасным химическим элементом. Исследования показали, что в районе села Атирка Тарского района концентрация марганца составила 0,4293 мкг/дм3.