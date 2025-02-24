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Posted 24 февраля, 08:49

Published 24 февраля, 08:49

Modified 24 февраля, 08:51

Updated 24 февраля, 08:51

Павел Оркиш рассказал о планах на землю рядом с омским Дендросадом

«Скорее всего, отдадим городу»: Оркиш рассказал о планах на землю рядом с Дендросадом

24 февраля 2025, 08:49
Фото: 1MI.

Павел Оркиш рассказал о планах на землю рядом с омским Дендросадом

Теперь бизнесмен хочет строить термальный комплекс на Левом берегу.

Омский предприниматель Павел Оркиш рассказал о том, что хочет делать со спорным участком земли рядом с Дендросадом. Город55 уже писал о том, что суд одобрил изъятие земли как проданной муниципалитетом по явно заниженной цене, но владелец добился отправки дела на пересмотр. Теперь выяснилось, что Оркиш не намерен продолжать борьбу.

«Земельный участок у дендросада мы скорее всего отдадим городу, потому что видение чиновников о развитии территории не совпадает с нашим», — рассказал бизнесмен «Коммерческим вестям».

Теперь Оркиш планирует построить теннисный центр и термальный комплекс в Кировском округе.

«Вроде у нас город-миллионник, а в теннис играем где попало», — объяснил он.

На данный момент работа над этими проектами находится на самой ранней стадии. Напомним: Павел Оркиш — сын известного омского строителя Сергея Оркиша. Он является директором и единственным учредителем ООО «Отель» и «Центрстрой».

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#Николай Эйхвальд#Бизнес#Строительство#Новости#Дендросад#Павел Оркиш
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