«Скорее всего, отдадим городу»: Оркиш рассказал о планах на землю рядом с Дендросадом

Posted 24 февраля, 08:49
Published 24 февраля, 08:49
Modified 24 февраля, 08:51
Updated 24 февраля, 08:51
Омский предприниматель Павел Оркиш рассказал о том, что хочет делать со спорным участком земли рядом с Дендросадом. Город55 уже писал о том, что суд одобрил изъятие земли как проданной муниципалитетом по явно заниженной цене, но владелец добился отправки дела на пересмотр. Теперь выяснилось, что Оркиш не намерен продолжать борьбу.
«Земельный участок у дендросада мы скорее всего отдадим городу, потому что видение чиновников о развитии территории не совпадает с нашим», — рассказал бизнесмен «Коммерческим вестям».
Теперь Оркиш планирует построить теннисный центр и термальный комплекс в Кировском округе.
«Вроде у нас город-миллионник, а в теннис играем где попало», — объяснил он.
На данный момент работа над этими проектами находится на самой ранней стадии. Напомним: Павел Оркиш — сын известного омского строителя Сергея Оркиша. Он является директором и единственным учредителем ООО «Отель» и «Центрстрой».