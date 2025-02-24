«Скорее всего, отдадим городу»: Оркиш рассказал о планах на землю рядом с Дендросадом

Омский предприниматель Павел Оркиш рассказал о том, что хочет делать со спорным участком земли рядом с Дендросадом. Город55 уже писал о том, что суд одобрил изъятие земли как проданной муниципалитетом по явно заниженной цене, но владелец добился отправки дела на пересмотр. Теперь выяснилось, что Оркиш не намерен продолжать борьбу.