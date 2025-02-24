Сегодня в Омске: вирус бешенства, приближение ЕГЭ и дефицит кадров

Posted 24 февраля, 15:08
Published 24 февраля, 15:08
Modified 24 февраля, 15:08
Updated 24 февраля, 15:08
Новость №1. В регионе обнаружили очаг бешенства
В Калачинском районе Омской области выявили очаг бешенства. Опасный вирус обнаружили в деревне Новоградка у животного в одном из подсобных хозяйств по адресу ул. Восточная, 5. Теперь объекты, расположенные в радиусе 3 км от очага, находятся на карантине, ограничения будут действовать до 21 апреля 2025 года.
Новость №2. Омские школьники назвали окончательные предметы ЕГЭ для сдачи
В министерстве образования Омской области подвели итоги выбора предметов участниками ЕГЭ и назвали самые популярные предметы в этом году. Из экзаменов по выбору самым частотным осталось обществознание (3645 человек, почти половина от всех сдающих). На второе место вышла физика, которая обошла информатику (1 981 и 1 864 человека соответственно), далее идут биология (1 447) и история (1 126).
Новость №3. В Омске на одного безработного пришлось 18 открытых вакансий
В отделении кадрового центра «Работа России» рассказали, что сейчас в Омске зарегистрировано 1 195 безработных, при этом открыто 21 317 вакансий. Наибольший дефицит кадров, как отметили в службе занятости, наблюдается в сферах перевозки пассажиров, здравоохранении, утилизации отходов, розничной торговли и военной безопасности.