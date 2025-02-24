Сегодня в Омске: вирус бешенства, приближение ЕГЭ и дефицит кадров

В министерстве образования Омской области подвели итоги выбора предметов участниками ЕГЭ и назвали самые популярные предметы в этом году. Из экзаменов по выбору самым частотным осталось обществознание (3645 человек, почти половина от всех сдающих). На второе место вышла физика, которая обошла информатику (1 981 и 1 864 человека соответственно), далее идут биология (1 447) и история (1 126).