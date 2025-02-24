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Posted 24 февраля, 14:02

Published 24 февраля, 14:02

Modified 24 февраля, 14:02

Updated 24 февраля, 14:02

В Омской области скоро похолодает до -29

Пора утепляться: жителей Омской области предупредили о приближении морозов

24 февраля 2025, 14:02
Фото: 1MI. В Омской области скоро похолодает до -29
В Обь-Иртышском УГМС представили прогноз погоды на остаток февраля.

В Обь-Иртышском УГМС рассказали, какая погода ждет жителей Омской области на этой неделе. Согласно данным синоптиков, с 25 февраля антициклон в регионе ослабнет, будет больше облачности, ночью столбик термометра покажет -11…-16°, при прояснении до -25°, а днем — -2…-7°. На протяжении суток не стоит ждать осадков, местами возможен туман и изморозь.

26 февраля также пройдет без существенных осадков, ночью температура опустится до -12…-17°, при прояснении до -23°, а днем поднимется до -2…-7°. 27 февраля Омскую область накроет снег разной интенсивности, ночью прогнозируется -8…-13°, по северу до -18°, а днем — -2…-7°, местами снежные заносы. 28 февраля осадки будут только в северных районах, температура воздуха ночью составит -11…-16°, днем — -3…-8°.

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