Пора утепляться: жителей Омской области предупредили о приближении морозов

Posted 24 февраля, 14:02
Published 24 февраля, 14:02
Modified 24 февраля, 14:02
Updated 24 февраля, 14:02
В Обь-Иртышском УГМС рассказали, какая погода ждет жителей Омской области на этой неделе. Согласно данным синоптиков, с 25 февраля антициклон в регионе ослабнет, будет больше облачности, ночью столбик термометра покажет -11…-16°, при прояснении до -25°, а днем — -2…-7°. На протяжении суток не стоит ждать осадков, местами возможен туман и изморозь.
26 февраля также пройдет без существенных осадков, ночью температура опустится до -12…-17°, при прояснении до -23°, а днем поднимется до -2…-7°. 27 февраля Омскую область накроет снег разной интенсивности, ночью прогнозируется -8…-13°, по северу до -18°, а днем — -2…-7°, местами снежные заносы. 28 февраля осадки будут только в северных районах, температура воздуха ночью составит -11…-16°, днем — -3…-8°.
Ранее Город55 рассказывал, какая погода ждет жителей Омской области в начале марта.