Пора утепляться: жителей Омской области предупредили о приближении морозов

В Обь-Иртышском УГМС рассказали, какая погода ждет жителей Омской области на этой неделе. Согласно данным синоптиков, с 25 февраля антициклон в регионе ослабнет, будет больше облачности, ночью столбик термометра покажет -11…-16°, при прояснении до -25°, а днем — -2…-7°. На протяжении суток не стоит ждать осадков, местами возможен туман и изморозь.