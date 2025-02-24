Омские власти нашли подрядчика, который отремонтирует купол с часами на Ленина

Posted 24 февраля, 14:42
Published 24 февраля, 14:42
Modified 24 февраля, 14:42
Updated 24 февраля, 14:42
В Омске определились с подрядчиком, который займется ремонтом центрального купола со шпилем на здании «Московские торговые ряды» по адресу ул. Ленина, 14. Постройку возвели в 1903 году, она является объектом культурного наследия регионального значения.
Ремонтные работы будет выполнять компания «Трестстрой-2000», заказчиками, напомним, выступила служба судебных приставов, которая располагается в этом здании.
Стоимость контракта осталась прежней и составляет 4 064 214,62 рубля. Подрядчику необходимо получить разрешение на реставрацию, а также выполнить ремонт в соответствии с научно-проектной документацией и пройти процедуру приемки. Срок сдачи объекта — не позднее 15 ноября 2025 года.