gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 24 февраля, 14:42

Published 24 февраля, 14:42

Modified 24 февраля, 14:42

Updated 24 февраля, 14:42

В Омске определились с подрядчиком для ремонта купола с часами на Ленина

Омские власти нашли подрядчика, который отремонтирует купол с часами на Ленина

24 февраля 2025, 14:42
Фото: gorod55.ru. В Омске определились с подрядчиком для ремонта купола с часами на Ленина
Работы будет проводить компания «Трестстрой-2000».

В Омске определились с подрядчиком, который займется ремонтом центрального купола со шпилем на здании «Московские торговые ряды» по адресу ул. Ленина, 14. Постройку возвели в 1903 году, она является объектом культурного наследия регионального значения.

Ремонтные работы будет выполнять компания «Трестстрой-2000», заказчиками, напомним, выступила служба судебных приставов, которая располагается в этом здании.

Стоимость контракта осталась прежней и составляет 4 064 214,62 рубля. Подрядчику необходимо получить разрешение на реставрацию, а также выполнить ремонт в соответствии с научно-проектной документацией и пройти процедуру приемки. Срок сдачи объекта — не позднее 15 ноября 2025 года.

Шоурум или общепит. В Омске начали поиск арендатора для цоколя сгоревшего ресторана
Узнать подробнее
#Анастасия Баянова#Ремонт#Омск#Омская область#Капитальный ремонт#Подрядчик#Новости#Подрядчики#Подрядная организация#Госзакупка
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7(985) 271-60-52  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: [email protected]

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика