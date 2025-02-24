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Posted 24 февраля, 05:36

Published 24 февраля, 05:36

Modified 24 февраля, 05:38

Updated 24 февраля, 05:38

В Омске поставили на учет бесхозных канализационные сети после вмешательства прокуратуры

Омская прокуратура добилась учета бесхозяйных канализационных сетей

24 февраля 2025, 05:36
Фото: 1MI. В Омске поставили на учет бесхозных канализационные сети после вмешательства прокуратуры

Омская прокуратура заставила власти взять на учет забытые канализационные сети

Оформление сетей не завершали больше десяти лет.

Прокуратура Центрального округа Омска выявила, что местные власти не ставили на учет бесхозяйные канализационные сети, которые долгое время не были оформлены в муниципальную собственность.

С 2012 года департамент имущественных отношений администрации Омска не завершил оформление канализационных сетей по нескольким улицам города:

  • Улица Волочаевская, 17г;
  • Улица Арктическая, 47;
  • Улица Краснознаменная, 4а (здание БДОУ «Детский сад №366»);
  • Улица 8 Линия, 94, 96;
  • Улица Нейбута, д. 98.

Коммунальные сети не могли нормально использоваться, и за их состоянием никто не следил, что влияло на качество услуг для жителей. После проверки прокуратура подала в суд требование обязать власти поставить эти сети на учет как бесхозяйные. Требования прокурора суд удовлетворил в полном объеме.

Напомним, ранее стало известно, каким образом будут передаваться найденные вещи в муниципальную собственность Омска.

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#Риана Дязанцева#Омск#Прокуратура#Суд#Коммунальные услуги#Департамент имущественных отношений#Канализационные сети
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