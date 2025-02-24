Омская прокуратура добилась учета бесхозяйных канализационных сетей

Posted 24 февраля, 05:36
Published 24 февраля, 05:36
Modified 24 февраля, 05:38
Updated 24 февраля, 05:38
Прокуратура Центрального округа Омска выявила, что местные власти не ставили на учет бесхозяйные канализационные сети, которые долгое время не были оформлены в муниципальную собственность.
С 2012 года департамент имущественных отношений администрации Омска не завершил оформление канализационных сетей по нескольким улицам города:
Коммунальные сети не могли нормально использоваться, и за их состоянием никто не следил, что влияло на качество услуг для жителей. После проверки прокуратура подала в суд требование обязать власти поставить эти сети на учет как бесхозяйные. Требования прокурора суд удовлетворил в полном объеме.
Напомним, ранее стало известно, каким образом будут передаваться найденные вещи в муниципальную собственность Омска.