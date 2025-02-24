Омская прокуратура добилась учета бесхозяйных канализационных сетей

Коммунальные сети не могли нормально использоваться, и за их состоянием никто не следил, что влияло на качество услуг для жителей. После проверки прокуратура подала в суд требование обязать власти поставить эти сети на учет как бесхозяйные. Требования прокурора суд удовлетворил в полном объеме.