Омская область оказалась в «хвосте» рейтинга по долгам перед банками

Согласно исследованию «РИА Новости», в начале 2025 года среднедушевой долг омичей перед банками составляет 421,1 тысяч рублей — 63,7% от годовой зарплаты. За год этот показатель увеличился на 21,1 тысяч рублей. Среди соседей в рейтинге — Ростовская область, занявшая более высокую позицию, и Свердловская область, которая оказалась ниже.