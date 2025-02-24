Омская область оказалась в «хвосте» рейтинга по долгам перед банками

Posted 24 февраля, 03:48
Published 24 февраля, 03:48
Modified 24 февраля, 03:50
Updated 24 февраля, 03:50
Согласно исследованию «РИА Новости», в начале 2025 года среднедушевой долг омичей перед банками составляет 421,1 тысяч рублей — 63,7% от годовой зарплаты. За год этот показатель увеличился на 21,1 тысяч рублей. Среди соседей в рейтинге — Ростовская область, занявшая более высокую позицию, и Свердловская область, которая оказалась ниже.
Наименьший уровень долговой нагрузки отмечен в Республике Ингушетия — ее жители в среднем должны банкам 64,2 тысяч рублей, что составляет 15,5% от их годового дохода. Также в числе самых финансово устойчивых регионов — Крым и Дагестан.
Последнее место заняла Республика Тыва. Там долги населения перед банками в среднем достигают 1,039 млн рублей, что составляет 151,6% от годового дохода. За год сумма задолженности на одного жителя Тывы выросла более чем на 205 тысяч рублей.
Ранее стало известно, какие омские учебные заведения вошли в топ лучших вузов Сибирского федерального округа.