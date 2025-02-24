gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 24 февраля, 03:48

Published 24 февраля, 03:48

Modified 24 февраля, 03:50

Updated 24 февраля, 03:50

За год кредитная нагрузка омичей увеличилась на 21 тысячу рублей

Омская область оказалась в «хвосте» рейтинга по долгам перед банками

24 февраля 2025, 03:48
Фото: 1MI.

За год кредитная нагрузка омичей увеличилась на 21 тысячу рублей

Каждый житель региона должен в среднем 421 тысячу рублей.

Согласно исследованию «РИА Новости», в начале 2025 года среднедушевой долг омичей перед банками составляет 421,1 тысяч рублей — 63,7% от годовой зарплаты. За год этот показатель увеличился на 21,1 тысяч рублей. Среди соседей в рейтинге — Ростовская область, занявшая более высокую позицию, и Свердловская область, которая оказалась ниже.

Рейтинг российских регионов по закредитованности населения
Рейтинг российских регионов по закредитованности населения. Фото: РИА Новости

Наименьший уровень долговой нагрузки отмечен в Республике Ингушетия — ее жители в среднем должны банкам 64,2 тысяч рублей, что составляет 15,5% от их годового дохода. Также в числе самых финансово устойчивых регионов — Крым и Дагестан.

Последнее место заняла Республика Тыва. Там долги населения перед банками в среднем достигают 1,039 млн рублей, что составляет 151,6% от годового дохода. За год сумма задолженности на одного жителя Тывы выросла более чем на 205 тысяч рублей.

Ранее стало известно, какие омские учебные заведения вошли в топ лучших вузов Сибирского федерального округа.

Омичи оказались должны банкам больше 390 млрд рублей
Узнать подробнее
#Риана Дязанцева#Омск#Омская область#Долги#Кредит#Банк#Закредитованность
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7(985) 271-60-52  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: [email protected]

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика