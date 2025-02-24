Омич выбросил собаку из окна многоквартирного дома: полиция нашла подозреваемого

Правоохранительные органы уже установили личность предполагаемого нарушителя и продолжают выяснять все обстоятельства случившегося. Как уточнил Городу55 начальник отдела информации и общественных связей УМВД России по Омской области Алексей Командыков, в настоящее время проводится проверка.