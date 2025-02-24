Омич выбросил собаку из окна многоквартирного дома: полиция нашла подозреваемого

Posted 24 февраля, 04:33
Published 24 февраля, 04:33
Modified 24 февраля, 04:35
Updated 24 февраля, 04:35
В Омске проводится проверка по факту жестокого обращения с животными. Накануне стало известно, что омич выбросил собаку из окна, вызвав бурное обсуждение вреди горожан.
Правоохранительные органы уже установили личность предполагаемого нарушителя и продолжают выяснять все обстоятельства случившегося. Как уточнил Городу55 начальник отдела информации и общественных связей УМВД России по Омской области Алексей Командыков, в настоящее время проводится проверка.
Напомним, инцидент произошел у дома №9 на улице Леонида Маслова. По предварительной информации, животное выжило, но получило травмы.