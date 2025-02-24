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Posted 24 февраля, 04:33

Published 24 февраля, 04:33

Modified 24 февраля, 04:35

Updated 24 февраля, 04:35

Омская полиция выясняет обстоятельства жестокого обращения с собакой

Омич выбросил собаку из окна многоквартирного дома: полиция нашла подозреваемого

24 февраля 2025, 04:33
Фото: 1MI. Омская полиция выясняет обстоятельства жестокого обращения с собакой
Инцидент произошел в Кировском округе.

В Омске проводится проверка по факту жестокого обращения с животными. Накануне стало известно, что омич выбросил собаку из окна, вызвав бурное обсуждение вреди горожан.

Правоохранительные органы уже установили личность предполагаемого нарушителя и продолжают выяснять все обстоятельства случившегося. Как уточнил Городу55 начальник отдела информации и общественных связей УМВД России по Омской области Алексей Командыков, в настоящее время проводится проверка.

Напомним, инцидент произошел у дома №9 на улице Леонида Маслова. По предварительной информации, животное выжило, но получило травмы.

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#Риана Дязанцева#Полиция#Омск#Собака#Жестокое обращение с животными
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