Омич пытается добиться пересмотра дела из-за «несуществующего» ДТП

Кстати, ранее мы уже разбирались в подобной ситуации. Омич обратился в суд из-за того, что инспекция недостаточно серьезно отнеслась к ДТП с участием его жены, которое произошло в апреле 2024 года на одной из городских улиц. В итоге эту историю пришлось изучать уже в третьей инстанции. Омич уверен, что в сложившейся ситуации нарушается Конституция, поэтому он намерен подать жалобу в Конституционный суд, чтобы доказать частичное несоответствие основному закону страны той статьи КоАПа, в которой речь идет о сроках давности. Подробнее об этом читайте в нашем материале.