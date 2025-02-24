Омич пытается добиться пересмотра дела из-за «несуществующего» ДТП

Posted 24 февраля, 10:16
Published 24 февраля, 10:16
Modified 24 февраля, 10:18
Updated 24 февраля, 10:18
В редакцию Города55 поступила информация об инциденте, произошедшем 16 апреля прошлого года в поселке Чкаловском. По данным нашего источника, в тот вечер молодой человек на машине заехал во двор дома №2 по улице Товстухо. На пассажирском сиденье автомобиля сзади находилась его подруга. Парень остановился у третьего подъезда, вышел из машины и отдал вещи знакомой, к которой приехал.
После этого омич сел в автомобиль и начал движение задним ходом. В тот момент в районе второго подъезда к нему подошли трое пьяных мужчин. Между ними и автомобилистом возник конфликт. По информации нашего источника, один из дебоширов ударил парня, а второй попытался вытащить его из машины. Тогда омич начал выезжать вперед. В итоге автомобиль уехал из двора, а водитель позже заметил вмятины.
Через некоторое время водителя и его пассажирку вызвали в ГАИ. Выяснилось, что один из мужчин, которые пытались травмировать парня, обратился в травмпункт с травмой ноги. Он заявил, что якобы попал под колеса автомобиля.
В УМВД по Омской области Городу55 сообщили, что правоохранители провели проверку по указанному ДТП.
«Опрошены обе стороны конфликта, свидетели и очевидцы произошедшего, изучены предоставленные медицинские документы. В отношении гражданина, 2000 года рождения, находившегося за рулем автомобиля, составлен протокол по статье 12.24 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации „Нарушение Правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего“», — сообщили в Госавтоинспекции.
Как выяснил Город55, по результатам административного расследования в ГАИ, правоохранители вынесли постановление от 2 июля 2024 года о прекращении производства по данному делу из-за отсутствия состава административного правонарушения в действиях водителя.
Член Ассоциации Омского отделения юристов России, преподаватель колледжа ОмГТУ Алексей Баев рассказал нам другие подробности дела. По словам Баева, спустя несколько месяцев, пропустив срок на обжалование, прокуратура вынесла протест на постановление. В нем ведомство просило направить дело на новое рассмотрение для проведения дополнительной проверки.
Параллельно с новым разбирательством парень, находившийся за рулем автомобиля, обратился за помощью в общественную организацию. Как стало известно Городу55, в письменном обращении молодой человек написал, что его хотят привлечь к ответственности за то, что он якобы наехал на пешехода. Парень утверждает, что наезда не было — наоборот, в этой ситуации он является потерпевшим, так как мужчины в состоянии алкогольного опьянения нанесли ущерб и ему, и его автомобилю.
Юрист Алексей Баев отметил, что документы на новое рассмотрение были составлены с ошибками.
«При рассмотрении протеста командир ПДПС Госавтоинспекции по Омску в присутствии помощника прокурора вынес решение об отмене постановления, не восстановив при этом срок на обжалование. Инспектор ПДПС принял дело и, не проводя никаких действий по нему, составил протокол об административном правонарушении и направил дело в суд», — подчеркнул Баев.
Однако, по словам нашего источника, суд вернул дело в ГАИ, указав на недостатки. Тогда инспектор провел дополнительное расследование и снова направил дело в суд, но со старым протоколом.
Сейчас административное дело находится на рассмотрении в Куйбышевском районном суде.
«Допущены грубейшие нарушения требований Кодекса об административных правонарушениях РФ при составлении процессуальных документов, и суд обязательно в этом разберется», — подчеркнул Алексей Баев.
Так, в судебном заседании, которое состоялось 20 февраля, инспектор ГАИ ничего не смог пояснить по поводу допущенных им нарушений процессуальных требований, предъявляемых к составлению процессуальных документов. А судмедэксперт под протокол судебного заседания заявила, что в заключении она допустила техническую ошибку.
Будет ли суд выносить решение о привлечении водителя к административной ответственности при таких обстоятельствах станет известно 2 апреля. На эту дату суд отложил рассмотрение дела.
«Потерпевший не лишен при таких обстоятельствах своего права в гражданском порядке предъявить свои требования», — заключил Баев.
Добавим, что Город55 будет следить за развитием событий.
Кстати, ранее мы уже разбирались в подобной ситуации. Омич обратился в суд из-за того, что инспекция недостаточно серьезно отнеслась к ДТП с участием его жены, которое произошло в апреле 2024 года на одной из городских улиц. В итоге эту историю пришлось изучать уже в третьей инстанции. Омич уверен, что в сложившейся ситуации нарушается Конституция, поэтому он намерен подать жалобу в Конституционный суд, чтобы доказать частичное несоответствие основному закону страны той статьи КоАПа, в которой речь идет о сроках давности. Подробнее об этом читайте в нашем материале.