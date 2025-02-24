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Posted 24 февраля, 08:26

Published 24 февраля, 08:26

Modified 24 февраля, 08:48

Updated 24 февраля, 08:48

Владимир Ткачев

Нападающий «Авангарда» Ткачев рассказал о тонкостях восстановления после травмы

24 февраля 2025, 08:26
Фото: ХК «Авангард». Владимир Ткачев
Форвард недавно присоединился к тренировкам с командой, но пока работает по индивидуальной программе.

Накануне нападающий «Авангарда» Владимир Ткачев присоединился к тренировкам вместе с командой. Пока форвард играет в желтой майке в группе травмированных, если все пойдет хорошо, Ткачев сможет принимать участие в официальных матчах уже в конце февраля/начале марта.

После возвращения на лед хоккеист рассказал, как проходило его восстановление после разрыва ахилла.

— Когда ты сейчас тренируешься, что-то болит?

— У меня обязательный план подготовки — пять дней работы, а потом два дня выходных, чтобы ахилл отдохнул от этой нагрузки. Образно говоря, я проходил сейчас предсезонку месяц-полтора, как обычно происходит летом. Поэтому два дня обязательно мне надо было на восстановление. Что касается боли — это больше как натяжение. Боли такой я не ощущаю.

— Но мешает кататься?

— Это нормальный рабочий процесс. Выхожу, разминаюсь — и на лед, и дальше он уже дает тебе свободу, и ты спокойно катаешься, делаешь то, что хочешь.

— Насколько ты уставал к окончанию цикла на пятый день? Тяжело было?

— Нормально. Первую недельку тяжеловато было, потом организм втянулся. Меня здесь хорошо нагрузили, дали базу. Я с 8-9 утра до 3 часов дня был на арене, плюс реабилитация.

— Не тяжело так долго работать? Ты весь день занят фактически.

— Что сделаешь, надо вернуть свои былые кондиции. Что надо, то и делали.

— А есть ли какие-то тренировочные проблемы, например, не тяжело ли со штангой?

— Сейчас нормально, приседаю, делаем все упражнения. Единственное, мне нельзя прыгать с большим весом. Просто приседать — можно.

— А психологически тяжело же отдыхать без хоккея столько времени?

— Первое время было тяжеловато. Потом все равно как-то перестраиваешься, да и понимаешь, что все равно от тебя ничего не зависит, тебе только нужно выйти подготовленным и полностью пройти реабилитацию. Она нужна, чтобы стать лучше в ментальном плане

Источник: allhockey.ru

Напомним, что несколько дней назад на льду G-Drive Арены «Авангард» победил хабаровский «Амур» со счетом 2:1. В составе омичей отличились нападающие Иван Игумнов и Наиль Якупов.

Тренер «Авангарда» рассказал, когда на лед вернутся Ткачев, Буше и другие игроки
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