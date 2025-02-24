Нападающий «Авангарда» Ткачев рассказал о тонкостях восстановления после травмы

— У меня обязательный план подготовки — пять дней работы, а потом два дня выходных, чтобы ахилл отдохнул от этой нагрузки. Образно говоря, я проходил сейчас предсезонку месяц-полтора, как обычно происходит летом. Поэтому два дня обязательно мне надо было на восстановление. Что касается боли — это больше как натяжение. Боли такой я не ощущаю.