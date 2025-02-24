Нападающий «Авангарда» Ткачев рассказал о тонкостях восстановления после травмы

Posted 24 февраля, 08:26
Published 24 февраля, 08:26
Modified 24 февраля, 08:48
Updated 24 февраля, 08:48
Накануне нападающий «Авангарда» Владимир Ткачев присоединился к тренировкам вместе с командой. Пока форвард играет в желтой майке в группе травмированных, если все пойдет хорошо, Ткачев сможет принимать участие в официальных матчах уже в конце февраля/начале марта.
После возвращения на лед хоккеист рассказал, как проходило его восстановление после разрыва ахилла.
— Когда ты сейчас тренируешься, что-то болит?
— У меня обязательный план подготовки — пять дней работы, а потом два дня выходных, чтобы ахилл отдохнул от этой нагрузки. Образно говоря, я проходил сейчас предсезонку месяц-полтора, как обычно происходит летом. Поэтому два дня обязательно мне надо было на восстановление. Что касается боли — это больше как натяжение. Боли такой я не ощущаю.
— Но мешает кататься?
— Это нормальный рабочий процесс. Выхожу, разминаюсь — и на лед, и дальше он уже дает тебе свободу, и ты спокойно катаешься, делаешь то, что хочешь.
— Насколько ты уставал к окончанию цикла на пятый день? Тяжело было?
— Нормально. Первую недельку тяжеловато было, потом организм втянулся. Меня здесь хорошо нагрузили, дали базу. Я с 8-9 утра до 3 часов дня был на арене, плюс реабилитация.
— Не тяжело так долго работать? Ты весь день занят фактически.
— Что сделаешь, надо вернуть свои былые кондиции. Что надо, то и делали.
— А есть ли какие-то тренировочные проблемы, например, не тяжело ли со штангой?
— Сейчас нормально, приседаю, делаем все упражнения. Единственное, мне нельзя прыгать с большим весом. Просто приседать — можно.
— А психологически тяжело же отдыхать без хоккея столько времени?
— Первое время было тяжеловато. Потом все равно как-то перестраиваешься, да и понимаешь, что все равно от тебя ничего не зависит, тебе только нужно выйти подготовленным и полностью пройти реабилитацию. Она нужна, чтобы стать лучше в ментальном плане
Источник: allhockey.ru
Напомним, что несколько дней назад на льду G-Drive Арены «Авангард» победил хабаровский «Амур» со счетом 2:1. В составе омичей отличились нападающие Иван Игумнов и Наиль Якупов.