Начало марта порадует омичей потеплением до +2 градусов

Posted 24 февраля, 05:37
Published 24 февраля, 05:37
Modified 24 февраля, 05:39
Updated 24 февраля, 05:39
По данным сервиса Ventusky, сильных холодов в ближайшие две недели в Омской области не ожидается. С 24 по 28 февраля прогнозируют в этот период в пределах -3… -7 градусов, осадков не обещают.
А вот весна встретит небольшим похолоданием. в субботу 1 марта температура опустится до -9 градусов, 2 марта -до -11, также в воскресенье местами по региону возможен снег. С 4 марта в регионе начнет теплеть — температура воздуха будет в пределах -3… -5 градусов. 6 и 7 марта днем поднимется до 0… +2 градусов.
Ранее мы писали, что в течение всего марта в Омской области ожидаются магнитные бури слабой интенсивности, сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований и Институт солнечно-земной физики. Уровень бурь будет достигать почти G1, что означает слабую активность, однако она может повлиять на самочувствие некоторых людей, особенно тех, кто чувствителен к изменениям в магнитном поле Земли.