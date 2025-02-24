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Posted 24 февраля, 05:37

Published 24 февраля, 05:37

Modified 24 февраля, 05:39

Updated 24 февраля, 05:39

Начало марта порадует омичей потеплением до +2 градусов

Начало марта порадует омичей потеплением до +2 градусов

24 февраля 2025, 05:37
Фото: 1MI.
Рассказываем, какая погода ожидается в Омской области в первую неделю весны.

По данным сервиса Ventusky, сильных холодов в ближайшие две недели в Омской области не ожидается. С 24 по 28 февраля прогнозируют в этот период в пределах -3… -7 градусов, осадков не обещают.

А вот весна встретит небольшим похолоданием. в субботу 1 марта температура опустится до -9 градусов, 2 марта -до -11, также в воскресенье местами по региону возможен снег. С 4 марта в регионе начнет теплеть — температура воздуха будет в пределах -3… -5 градусов. 6 и 7 марта днем поднимется до 0… +2 градусов.

Фото: Ventusky

Ранее мы писали, что в течение всего марта в Омской области ожидаются магнитные бури слабой интенсивности, сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований и Институт солнечно-земной физики. Уровень бурь будет достигать почти G1, что означает слабую активность, однако она может повлиять на самочувствие некоторых людей, особенно тех, кто чувствителен к изменениям в магнитном поле Земли.

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#Ольга Скворцова#Погода#Снег#Омск#Температура#Весна#Осадки#Холода
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