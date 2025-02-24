Начало марта порадует омичей потеплением до +2 градусов

По данным сервиса Ventusky, сильных холодов в ближайшие две недели в Омской области не ожидается. С 24 по 28 февраля прогнозируют в этот период в пределах -3… -7 градусов, осадков не обещают.



А вот весна встретит небольшим похолоданием. в субботу 1 марта температура опустится до -9 градусов, 2 марта -до -11, также в воскресенье местами по региону возможен снег. С 4 марта в регионе начнет теплеть — температура воздуха будет в пределах -3… -5 градусов. 6 и 7 марта днем поднимется до 0… +2 градусов.