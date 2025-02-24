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Posted 24 февраля, 09:38

Published 24 февраля, 09:38

Modified 24 февраля, 09:57

Updated 24 февраля, 09:57

«Набежало фекалий»: жителей Ростовки пообещали спасти от коммунальной беды

«Набежало фекалий»: жителей Ростовки пообещали спасти от коммунальной беды

24 февраля 2025, 09:38
Фото: 1MI.
Омичи бьют тревогу еще с осени. Они боятся, что их затопит фекалиями после поломки насоса.

Еще на прошлой неделе жители поселка Ростовка в Омской области сообщили о коммунальной аварии. По словам очевидцев, в ноябре прошлого года там забился насос, который откачивает канализацию, из-за чего рядом с жилыми домами образовался целый котлован с фекалиями и запахом.

«Мы скоро утонем в фекалиях! А рядом с насосом есть недостроенный дом, туда все стекает. Уже столько набежало фекалий, что подвальное помещение недостроя наполнено до верхов. Никто не хочет решать проблему! Сделали вид и пару дней поездили машины, потом тишина», — рассказали омичи.
Очевидцы показали последствия поломки насосом
Очевидцы показали последствия поломки насосом. Фото: Скриншот из телеграм-канала «Омский новостной поезд»

Как сообщали в специализированном комбинате бытовых услуг, ранее специалисты откачали примерно сто бочек канализационных вод, однако система вновь забилась. А сегодня, 24 февраля, в администрации Омского района Городу55 добавили, что в течение двух-трех дней работники ликвидируют последствия аварии, устранив затор в системе.

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#Ольга Скворцова#Омск#Омская область#Канализация#Затопление#Коммунальная авария#Жилищные проблемы#Аварийные службы#Города55#Ростовка
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