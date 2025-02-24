«Набежало фекалий»: жителей Ростовки пообещали спасти от коммунальной беды

Еще на прошлой неделе жители поселка Ростовка в Омской области сообщили о коммунальной аварии. По словам очевидцев, в ноябре прошлого года там забился насос, который откачивает канализацию, из-за чего рядом с жилыми домами образовался целый котлован с фекалиями и запахом.