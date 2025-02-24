«Набежало фекалий»: жителей Ростовки пообещали спасти от коммунальной беды

Posted 24 февраля, 09:38
Published 24 февраля, 09:38
Modified 24 февраля, 09:57
Updated 24 февраля, 09:57
Еще на прошлой неделе жители поселка Ростовка в Омской области сообщили о коммунальной аварии. По словам очевидцев, в ноябре прошлого года там забился насос, который откачивает канализацию, из-за чего рядом с жилыми домами образовался целый котлован с фекалиями и запахом.
«Мы скоро утонем в фекалиях! А рядом с насосом есть недостроенный дом, туда все стекает. Уже столько набежало фекалий, что подвальное помещение недостроя наполнено до верхов. Никто не хочет решать проблему! Сделали вид и пару дней поездили машины, потом тишина», — рассказали омичи.
Как сообщали в специализированном комбинате бытовых услуг, ранее специалисты откачали примерно сто бочек канализационных вод, однако система вновь забилась. А сегодня, 24 февраля, в администрации Омского района Городу55 добавили, что в течение двух-трех дней работники ликвидируют последствия аварии, устранив затор в системе.