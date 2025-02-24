Корпорация МСП помогла малому и среднему бизнесу привлечь 470 млрд за прошлый год

Механизм «зонтичных» поручительств был запущен совместно с Минэкономразвития в конце 2021 года по поручению президента в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство». За это время он доказал свою эффективность и с его помощью малый и средний бизнес привлек около 1 трлн рублей финансирования на развитие своего дела. Реализация программы будет продолжена в 2025 году в рамках нового нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».