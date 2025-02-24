Корпорация МСП помогла малому и среднему бизнесу привлечь 470 млрд за прошлый год

Posted 24 февраля, 11:57
Published 24 февраля, 11:57
Modified 24 февраля, 12:02
Updated 24 февраля, 12:02
Финансовая поддержка была оказана более чем 38 тысячам предпринимателей. Среди отраслей экономики лидерами по объему привлеченного финансирования стали обрабатывающие производства (106,4 млрд руб.), инфраструктурное строительство (48,9 млрд руб.), транспортировка и хранение (34,8 млрд руб.), научно-техническая деятельность (17 млрд руб.), информация и связь (16,1 млрд руб.), сельское хозяйство (15,4 млрд руб.) и гостиницы и общепит (12,1 млрд руб.). Об этом пишет ТАСС.
По словам генерального директора Корпорации МСП Александра Исаевича, количество компаний и индивидуальных предпринимателей, получивших поддержку в виде «зонтичных» поручительств, выросло вдвое и достигло 38 тысяч. Более 92% выдач пришлось на микро- и малый бизнес, которому сложнее всего привлечь заемное финансирование из-за отсутствия залогов.
Отрасли, показавшие наибольший прирост количества получателей поддержки в 2024 году: сфера услуг (215%), культура и спорт (200%), гостиницы и общепит (145%), транспортировка и хранение (137%).
Наибольший объем кредитов с «зонтичными» поручительствами привлекли предприниматели Москвы (99,8 млрд руб.), Санкт-Петербурга (34,2 млрд руб.), Московской области (26,3 млрд руб.), Краснодарского края (20 млрд руб.), Свердловской (16,6 млрд руб.), Новосибирской (13,3 млрд руб.), Ростовской (12,9 млрд руб.), Нижегородской (10,4 млрд руб.), Воронежской (10,3 млрд руб.) и Самарской (10,1 млрд руб.) областей.
В новых российских регионах также растёт объём финансирования малого и среднего бизнеса при помощи «зонтичных» поручительств: в ДНР — 586 млн руб., в ЛНР — 299 млн руб., в Запорожской и Херсонской областях — 83 и 44 млн руб. соответственно. Поддержку получили около 330 компаний.
Лидеры по приросту количества получателей поддержки: республики Тыва — в 6 раз, Адыгея — более чем в 5 раз, Калмыкия и Дагестан — более чем в 4 раза, республики Бурятия, Ингушетия, Саха (Якутия), Северная Осетия — Алания, Белгородская, Брянская, Липецкая и Орловская области, Ямало-Ненецкий автономный округ, Камчатский край, Курская область — более чем в 3 раза.
Механизм «зонтичных» поручительств был запущен совместно с Минэкономразвития в конце 2021 года по поручению президента в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство». За это время он доказал свою эффективность и с его помощью малый и средний бизнес привлек около 1 трлн рублей финансирования на развитие своего дела. Реализация программы будет продолжена в 2025 году в рамках нового нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».