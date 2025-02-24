Кондукторы уходят: 97% омичей используют безналичную оплату в общественном транспорте

На данный момент в Омске уже работают валидаторы в 15 троллейбусах и 35 трамваях. После обновления система безналичной оплаты будет доступна в 20 троллейбусах, 35 трамваях и 366 автобусах. Постепенно сокращается и количество кондукторов — этот процесс, по словам Кормильца, проходит естественным образом.