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Posted 24 февраля, 02:31

Published 24 февраля, 02:31

Modified 24 февраля, 03:11

Updated 24 февраля, 03:11

В омском общественном транспорте увеличат число валидаторов

Кондукторы уходят: 97% омичей используют безналичную оплату в общественном транспорте

24 февраля 2025, 02:31
Фото: 1MI. В омском общественном транспорте увеличат число валидаторов

В омском транспорте станет больше валидаторов для безналичной оплаты

Больше всего валидаторов появится в автобусах.

Мэрия Омска продолжает расширять систему безналичной оплаты проезда в общественном транспорте. Как сообщил ГТРК «Иртыш» директор департамента транспорта Вадим Кормилец, за последние 10 лет горожане стали значительно реже пользоваться наличными деньгами для оплаты проезда. Сейчас лишь 6-7% пассажиров рассчитываются наличными, тогда как 97% отдают предпочтение безналичным способам — транспортным и банковским картам, льготным проездным и специальным QR-кодам.

В связи с этим городские власти решили увеличить число валидаторов в транспорте. В течение года планируется оснастить системой бескондукторной оплаты еще 105 единиц общественного транспорта. Из них 100 — это автобусы пассажирского предприятия №8, а оставшиеся 5 — троллейбусы.

На данный момент в Омске уже работают валидаторы в 15 троллейбусах и 35 трамваях. После обновления система безналичной оплаты будет доступна в 20 троллейбусах, 35 трамваях и 366 автобусах. Постепенно сокращается и количество кондукторов — этот процесс, по словам Кормильца, проходит естественным образом.

Напомним, ранее стало известно, сколько заработал омский муниципалитет на повышении платы за проезд. О том, как пользоваться просроченной картой — читайте в нашем материале.

Просроченные карты, QR-коды, валидаторы: Кормилец — об оплате в омском транспорте
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#Риана Дязанцева#Омск#Общественный транспорт#Проезд#Валидаторы#Безналичная оплата
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