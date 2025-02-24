Кондукторы уходят: 97% омичей используют безналичную оплату в общественном транспорте

Posted 24 февраля, 02:31
Published 24 февраля, 02:31
Modified 24 февраля, 03:11
Updated 24 февраля, 03:11
Мэрия Омска продолжает расширять систему безналичной оплаты проезда в общественном транспорте. Как сообщил ГТРК «Иртыш» директор департамента транспорта Вадим Кормилец, за последние 10 лет горожане стали значительно реже пользоваться наличными деньгами для оплаты проезда. Сейчас лишь 6-7% пассажиров рассчитываются наличными, тогда как 97% отдают предпочтение безналичным способам — транспортным и банковским картам, льготным проездным и специальным QR-кодам.
В связи с этим городские власти решили увеличить число валидаторов в транспорте. В течение года планируется оснастить системой бескондукторной оплаты еще 105 единиц общественного транспорта. Из них 100 — это автобусы пассажирского предприятия №8, а оставшиеся 5 — троллейбусы.
На данный момент в Омске уже работают валидаторы в 15 троллейбусах и 35 трамваях. После обновления система безналичной оплаты будет доступна в 20 троллейбусах, 35 трамваях и 366 автобусах. Постепенно сокращается и количество кондукторов — этот процесс, по словам Кормильца, проходит естественным образом.
Напомним, ранее стало известно, сколько заработал омский муниципалитет на повышении платы за проезд. О том, как пользоваться просроченной картой — читайте в нашем материале.