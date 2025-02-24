Как работает гормонотерапия в лечении рака

Среди консервативных методов противоонкологического лечения особенно часто проводится химиотерапия. Эти препараты находят злокачественные клетки и грубо вмешиваются в их жизненный цикл, тем самым вызывая гибель. Однако такая терапия оказывается губительна и для здоровых клеток, что приводит к развитию порой очень тяжёлых побочных эффектов. Поэтому усилия онкологов были направлены на то, чтобы найти альтернативу химиотерапии. И при некоторых опухолях она действительно была найдена — ей оказалась гормонотерапия. Переносимость гормональных препаратов намного лучше, чем химиотерапевтических.