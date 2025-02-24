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Posted 24 февраля, 09:16

Published 24 февраля, 09:16

Modified 24 февраля, 11:18

Updated 24 февраля, 11:18

Как работает гормонотерапия в лечении рака

Как работает гормонотерапия в лечении рака

24 февраля 2025, 09:16
Фото: 1MI. Как работает гормонотерапия в лечении рака
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Гормонотерапия — это один из видов лечения онкологических заболеваний.

Используемые препараты позволяют изменить гормональный фон организма таким образом, чтобы создать неблагоприятные условия для развития злокачественных клеток. Этот метод активно используется в комплексной терапии злокачественных опухолей грудной железы и простаты. Гормональные препараты способны прекратить дальнейший рост опухоли или существенно его замедлить. Это лечение чаще всего используется после хирургического вмешательства для предупреждения рецидивов. Однако возможны различные варианты гормонотерапии.

Плюсы гормонотерапии

Среди консервативных методов противоонкологического лечения особенно часто проводится химиотерапия. Эти препараты находят злокачественные клетки и грубо вмешиваются в их жизненный цикл, тем самым вызывая гибель. Однако такая терапия оказывается губительна и для здоровых клеток, что приводит к развитию порой очень тяжёлых побочных эффектов. Поэтому усилия онкологов были направлены на то, чтобы найти альтернативу химиотерапии. И при некоторых опухолях она действительно была найдена — ей оказалась гормонотерапия. Переносимость гормональных препаратов намного лучше, чем химиотерапевтических.

Гормонотерапия позволяет усилить лечебный эффект использованных раннее методик. В большинстве случаев пациенты хорошо переносят гормональную терапию, иногда возможны относительно легкие побочные реакции.

В каких случаях проводится гормональное лечение

В некоторых случаях гормонотерапия может выступать самостоятельным вариантом лечения. Однако в большинстве случаев она используется в комбинированных схемах, в том числе в комплексе с облучением, хирургическим вмешательством и химиотерапией.

  • Гормонотерапия применяется при раке молочной железы. Многие опухоли груди содержит эстрогеновые или прогестероновые рецепторы. Это своеобразные структуры клетки, которые улавливают циркулирующие гормоны и позволяют им воздействовать на клеточные процессы. Блокирование этих рецепторов помогает снизить гормональную зависимость опухолевой массы и тем самым создать условия для прекращения её дальнейшего роста.
  • Гормонотерапия успешно используются также при раке предстательной железы. Эти опухоли в большинстве случаев поддерживаются андрогенами (тестостероном). Снижение концентрации этого гормона или блокирование его рецепторов приводит к замедлению роста новообразования. Метод применяется как при локализованных опухолях, так и при распространённом заболевании с наличием отдалённых метастазов.

Варианты гормонотерапии

  • Неоадъювантная гормонотерапия. В этом случае гормональные препараты назначаются перед хирургическим лечением или предстоящим облучением. Задача такой терапии состоит в уменьшении размеров первичного образования.
  • Адъювантная химиотерапия. Она проводится после основной лечебной процедуры (радикального хирургического вмешательства или облучения). Задача такого лечения — предупредить рецидив, т. к. гормональные препараты способны воздействовать на злокачественные клетки, которые могли остаться в организме.

Гормонотерапия также может использоваться при распространённом злокачественном процессе, источником которого являются опухоли молочной железы или простаты. В этом случае проведение хирургического вмешательства является технически затруднительным, а введение гормональных препаратов позволяет замедлить активность злокачественных клеток и тем самым добиться стабилизации процесса.

Как вводятся гормональные препараты

Основными способами доставки гормональных средств, используемых в лечении онкологических заболеваний, являются:

  • Оральный — препарат принимается внутрь в виде таблеток и капсул. Такой способ реализуется чаще всего в домашних условиях. Перед началом лечения врач подробно объясняет особенности приёма, частоту наблюдения и возможные побочные эффекты.
  • Инъекционный — препараты обычно вводятся в виде внутримышечных инъекций. В большинстве случаев госпитализации нет требуется.
  • Хирургический. По своей сути это не прямая гормонотерапия. Этот вариант лечения предполагает удаление желез, которые секретируют половые гормоны в рамках комплексного лечения. Так, у женщин с гормоночувствительными опухолями молочной железы показано удаление яичников. У мужчин при гормоночувствительном простатическом раке может быть рассмотрен вопрос орхэктомии (удаления яичек). Эти вторичные хирургические вмешательства позволяют снизить уровень половых гормонов.

Как переносится гормонотерапия

У мужчин, которые проходят комплексное лечение по поводу рака предстательной железы, на фоне приёма гормональных препаратов могут появиться следующие симптомы:

  • чувство жара распространяющееся по всему телу;
  • снижение полового влечения;
  • слабая эрекция;
  • снижение прочности костной ткани;
  • урчание в животе и расстройства стула;
  • некоторые увеличения размера грудных желёз;
  • быстрая утомляемость;
  • прибавка веса.

У женщин на фоне гормональной блокирующей терапии возможны симптомы, которые похожи на климактерический синдром. Это могут быть:

  • ощущения прилива и повышенного потоотделения;
  • повышенная сухость влагалища, дискомфорт во время полового контакта;
  • расстройство менструального цикла;
  • сниженное либидо;
  • перепады настроения без видимой причины;
  • повышенная утомляемость и снижение жизненного тонуса.

Комплексное лечение злокачественных заболеваний в Москве проводится в онкологическом центре «СМ-Клиника». К каждому пациенту применяется индивидуальный подход и реализуются на практике самые последние достижения в области онкологии. Современные оборудование позволяет провести предельно точную топическую диагностику и составить адресную программу лечения.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

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