Как работает гормонотерапия в лечении рака

Posted 24 февраля, 09:16
Published 24 февраля, 09:16
Modified 24 февраля, 11:18
Updated 24 февраля, 11:18
Используемые препараты позволяют изменить гормональный фон организма таким образом, чтобы создать неблагоприятные условия для развития злокачественных клеток. Этот метод активно используется в комплексной терапии злокачественных опухолей грудной железы и простаты. Гормональные препараты способны прекратить дальнейший рост опухоли или существенно его замедлить. Это лечение чаще всего используется после хирургического вмешательства для предупреждения рецидивов. Однако возможны различные варианты гормонотерапии.
Среди консервативных методов противоонкологического лечения особенно часто проводится химиотерапия. Эти препараты находят злокачественные клетки и грубо вмешиваются в их жизненный цикл, тем самым вызывая гибель. Однако такая терапия оказывается губительна и для здоровых клеток, что приводит к развитию порой очень тяжёлых побочных эффектов. Поэтому усилия онкологов были направлены на то, чтобы найти альтернативу химиотерапии. И при некоторых опухолях она действительно была найдена — ей оказалась гормонотерапия. Переносимость гормональных препаратов намного лучше, чем химиотерапевтических.
Гормонотерапия позволяет усилить лечебный эффект использованных раннее методик. В большинстве случаев пациенты хорошо переносят гормональную терапию, иногда возможны относительно легкие побочные реакции.
В некоторых случаях гормонотерапия может выступать самостоятельным вариантом лечения. Однако в большинстве случаев она используется в комбинированных схемах, в том числе в комплексе с облучением, хирургическим вмешательством и химиотерапией.
Гормонотерапия также может использоваться при распространённом злокачественном процессе, источником которого являются опухоли молочной железы или простаты. В этом случае проведение хирургического вмешательства является технически затруднительным, а введение гормональных препаратов позволяет замедлить активность злокачественных клеток и тем самым добиться стабилизации процесса.
Основными способами доставки гормональных средств, используемых в лечении онкологических заболеваний, являются:
У мужчин, которые проходят комплексное лечение по поводу рака предстательной железы, на фоне приёма гормональных препаратов могут появиться следующие симптомы:
У женщин на фоне гормональной блокирующей терапии возможны симптомы, которые похожи на климактерический синдром. Это могут быть:
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