Глава Следкома Бастрыкин потребовал доклад о расследовании пожара в омском селе

Posted 24 февраля, 09:42
Published 24 февраля, 09:42
Modified 24 февраля, 10:16
Updated 24 февраля, 10:16
В Омской области сейчас расследуют уголовное дело, возбужденное из-за трагедии в селе Ильичевка Москаленского района. В Информационном центре СК России сообщили, что глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил главе регионального Следственного управления Виталию Батищеву доложить о ходе расследования и о том, что уже удалось выяснить.
Напомним: 22 февраля в Ильичевке загорелся частный дом. В результате погибли двое маленьких детей, 2 и 4 лет, их 17-летняя тетя и 19-летний парень, пришедший к девушке. По предварительным данным, они отравились угарным газом. Матери детей не было дома: она была в гостях у знакомого.
Уголовное дело возбуждено по статье «Причинение смерти по неосторожности».