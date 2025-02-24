Глава Следкома Бастрыкин потребовал доклад о расследовании пожара в омском селе

Напомним: 22 февраля в Ильичевке загорелся частный дом. В результате погибли двое маленьких детей, 2 и 4 лет, их 17-летняя тетя и 19-летний парень, пришедший к девушке. По предварительным данным, они отравились угарным газом. Матери детей не было дома: она была в гостях у знакомого.