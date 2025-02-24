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Posted 24 февраля, 09:42

Published 24 февраля, 09:42

Modified 24 февраля, 10:16

Updated 24 февраля, 10:16

Бастрыкин запросил доклад о расследовании жуткого пожара в селе под Омском

Глава Следкома Бастрыкин потребовал доклад о расследовании пожара в омском селе

24 февраля 2025, 09:42
Фото: Прокуратура Омской области.

Бастрыкин запросил доклад о расследовании жуткого пожара в селе под Омском

В общей сложности погибли 4 человека, в том числе двое маленьких детей.

В Омской области сейчас расследуют уголовное дело, возбужденное из-за трагедии в селе Ильичевка Москаленского района. В Информационном центре СК России сообщили, что глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил главе регионального Следственного управления Виталию Батищеву доложить о ходе расследования и о том, что уже удалось выяснить.

Напомним: 22 февраля в Ильичевке загорелся частный дом. В результате погибли двое маленьких детей, 2 и 4 лет, их 17-летняя тетя и 19-летний парень, пришедший к девушке. По предварительным данным, они отравились угарным газом. Матери детей не было дома: она была в гостях у знакомого.

Уголовное дело возбуждено по статье «Причинение смерти по неосторожности».

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#Николай Эйхвальд#Происшествия#Пожар с погибшими#Следком#Новости#Александр Бастрыкин
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