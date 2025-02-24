Физика чаще информатики: омские школьники определились с ЕГЭ

Posted 24 февраля, 08:32
Published 24 февраля, 08:32
Modified 24 февраля, 08:47
Updated 24 февраля, 08:47
В министерстве образования Омской области подвели итоги выбора предметов участниками ЕГЭ. Соответствующие заявления нужно было подать до 1 февраля, и теперь стала ясна общая картина.
В общей сложности сдавать ЕГЭ будут 8,5 тысяч человек, из них 8 тысяч — 11-классники. Самыми массовыми остаются экзамены по русскому языку и математике, так как они обязательны для всех. При этом по математике можно выбирать разные уровни сложности, и на этот раз 3 748 человек выбрали базовый уровень, а 4 145 — профильный.
Из предметов по выбору самым популярным осталось обществознание (3645 человек, почти половина от всех сдающих). А вот на второе место вышла физика, которая обошла информатику (1 981 и 1 864 человека соответственно). За ними идут биология (1 447) и история (1 126).
«Последние в списке иностранные языки: немецкий язык выбрали для сдачи 8 человек, французский — два человека, китайский — один выпускник», — рассказали в пресс-службе минобразования.
ЕГЭ будут сдавать с 23 мая по 4 июля. В первый день будут экзамены по истории, литературе и химии, 27 мая — по математике, 30-го — по русскому языку. Один из экзаменов по выбору можно будет пересдать.
В январе Город55 писал о том, какие изменения ждут сдающих ЕГЭ в текущем году.