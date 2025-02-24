gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 24 февраля, 08:32

Published 24 февраля, 08:32

Modified 24 февраля, 08:47

Updated 24 февраля, 08:47

Омские школьники определились с выбором предметов по ЕГЭ

Физика чаще информатики: омские школьники определились с ЕГЭ

24 февраля 2025, 08:32
Фото: 1MI.

Омские школьники определились с выбором предметов по ЕГЭ

Самым популярным из предметов по выбору остается обществознание.

В министерстве образования Омской области подвели итоги выбора предметов участниками ЕГЭ. Соответствующие заявления нужно было подать до 1 февраля, и теперь стала ясна общая картина.

В общей сложности сдавать ЕГЭ будут 8,5 тысяч человек, из них 8 тысяч — 11-классники. Самыми массовыми остаются экзамены по русскому языку и математике, так как они обязательны для всех. При этом по математике можно выбирать разные уровни сложности, и на этот раз 3 748 человек выбрали базовый уровень, а 4 145 — профильный.

Из предметов по выбору самым популярным осталось обществознание (3645 человек, почти половина от всех сдающих). А вот на второе место вышла физика, которая обошла информатику (1 981 и 1 864 человека соответственно). За ними идут биология (1 447) и история (1 126).

«Последние в списке иностранные языки: немецкий язык выбрали для сдачи 8 человек, французский — два человека, китайский — один выпускник», — рассказали в пресс-службе минобразования.

ЕГЭ будут сдавать с 23 мая по 4 июля. В первый день будут экзамены по истории, литературе и химии, 27 мая — по математике, 30-го — по русскому языку. Один из экзаменов по выбору можно будет пересдать.

В январе Город55 писал о том, какие изменения ждут сдающих ЕГЭ в текущем году.

ЕГЭ не отменили, но сделали сложнее: как школьники будут сдавать главный экзамен
Узнать подробнее
#Николай Эйхвальд#Общество#ЕГЭ#Новости#Минобразования
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7(985) 271-60-52  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: [email protected]

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика