Физика чаще информатики: омские школьники определились с ЕГЭ

В общей сложности сдавать ЕГЭ будут 8,5 тысяч человек, из них 8 тысяч — 11-классники. Самыми массовыми остаются экзамены по русскому языку и математике, так как они обязательны для всех. При этом по математике можно выбирать разные уровни сложности, и на этот раз 3 748 человек выбрали базовый уровень, а 4 145 — профильный.