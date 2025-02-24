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Posted 24 февраля, 14:55

Published 24 февраля, 14:55

Modified 24 февраля, 14:55

Updated 24 февраля, 14:55

ЕС ввел санкции против Национального центра «Россия»

Евросоюз ввел санкции против Национального центра «Россия» и его гендиректора

24 февраля 2025, 14:55
Фото: 1MI. ЕС ввел санкции против Национального центра «Россия»
Под западные санкции попал Национальный центр «Россия» и его гендиректора Наталья Виртуозова.

Сегодня Евросоюз утвердил 16-й пакет санкций в отношении РФ, под них попал Национальный центр «Россия» и его гендиректор Наталья Виртуозова. В ЕС такое решение объяснили тем, что центр «подрывает и угрожает территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины», пишет «Взгляд».

Санкции затронули Крым, Севастополь и новые российские регионы, теперь европейский бизнес не сможет предоставлять любые услуги их администрациям и компаниям. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что такой шаг со стороны ЕС не стал удивлением и лишь доказал, что у Москвы нет предпосылок для диалога с Европой на данный момент.

Ранее Город55 писал, что Австралия ввела санкции против омского научно-исследовательского института приборостроения.

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#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Санкции#Новости#Пакет санкций
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