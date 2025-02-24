Евросоюз ввел санкции против Национального центра «Россия» и его гендиректора

Санкции затронули Крым, Севастополь и новые российские регионы, теперь европейский бизнес не сможет предоставлять любые услуги их администрациям и компаниям. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что такой шаг со стороны ЕС не стал удивлением и лишь доказал, что у Москвы нет предпосылок для диалога с Европой на данный момент.