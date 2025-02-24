Десятки омских школ и детских садов закрыты на карантин из-за роста заболеваемости

Posted 24 февраля, 11:04
Published 24 февраля, 11:04
Modified 24 февраля, 11:06
Updated 24 февраля, 11:06
В департаменте образования Городу55 рассказали о заболеваемости в школах и садах. Так, по состоянию на понедельник, 24 февраля, на карантине находятся 59 классов в 26 школах и 69 групп в 48 детских садах. Причина тому — рост заболеваемости ОРВИ.
Напомним, за период с 10 по 16 февраля уровень заболеваемости в Омской области составил 62,7 случая на 10 тысяч населения, что на 26% ниже эпидемического порога. Кроме того, в регионе продолжают циркулировать вирусы гриппа А и В, а также негриппозные вирусы, среди которых преобладают риновирусы и SARS-CoV-2 (новая коронавирусная инфекция).
«Настоятельно рекомендуем соблюдать меры профилактики респираторных инфекций: избегайте массового скопления людей, чаще мойте руки и используйте антисептические средства, не забывайте соблюдать социальную дистанцию, при появлении первых признаков заболевания не занимайтесь самолечением, обращайтесь к врачу», — напоминают в Роспотребнадзоре.