gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 24 февраля, 11:04

Published 24 февраля, 11:04

Modified 24 февраля, 11:06

Updated 24 февраля, 11:06

Десятки омских школ и детских садов закрыты на карантин из-за роста заболеваемости

Десятки омских школ и детских садов закрыты на карантин из-за роста заболеваемости

24 февраля 2025, 11:04
Фото: 1MI.
Актуальные данные предоставили в депобре. Дети продолжают болеть ОРВИ.

В департаменте образования Городу55 рассказали о заболеваемости в школах и садах. Так, по состоянию на понедельник, 24 февраля, на карантине находятся 59 классов в 26 школах и 69 групп в 48 детских садах. Причина тому — рост заболеваемости ОРВИ.

Напомним, за период с 10 по 16 февраля уровень заболеваемости в Омской области составил 62,7 случая на 10 тысяч населения, что на 26% ниже эпидемического порога. Кроме того, в регионе продолжают циркулировать вирусы гриппа А и В, а также негриппозные вирусы, среди которых преобладают риновирусы и SARS-CoV-2 (новая коронавирусная инфекция).

«Настоятельно рекомендуем соблюдать меры профилактики респираторных инфекций: избегайте массового скопления людей, чаще мойте руки и используйте антисептические средства, не забывайте соблюдать социальную дистанцию, при появлении первых признаков заболевания не занимайтесь самолечением, обращайтесь к врачу», — напоминают в Роспотребнадзоре.
В Омской области ввели карантин из-за вспышки опасной болезни
Узнать подробнее
#Ольга Скворцова#Омск#Роспотребнадзор#ОРВИ#Карантин#Грипп#Профилактика#Заболеваемость#Школы#Детские сады
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7(985) 271-60-52  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: [email protected]

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика