Десятки омских школ и детских садов закрыты на карантин из-за роста заболеваемости

Напомним, за период с 10 по 16 февраля уровень заболеваемости в Омской области составил 62,7 случая на 10 тысяч населения, что на 26% ниже эпидемического порога. Кроме того, в регионе продолжают циркулировать вирусы гриппа А и В, а также негриппозные вирусы, среди которых преобладают риновирусы и SARS-CoV-2 (новая коронавирусная инфекция).