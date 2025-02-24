Бараны в салоне: предприимчивые омичи предстанут перед судом за кражу скота

Злоумышленников задержали после очередной кражи, когда в их машине нашли восемь баранов. Они признали вину и частично возместили ущерб. Теперь им грозит до пяти лет лишения свободы. Напомним, юному омичу грозит уголовное дело за заведомо ложное сообщение об акте терроризма на 23 февраля.