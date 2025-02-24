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Posted 24 февраля, 07:44

Published 24 февраля, 07:44

Modified 24 февраля, 07:46

Updated 24 февраля, 07:46

В Омской области будут судить троих мужчин за кражу 41 барана

Бараны в салоне: предприимчивые омичи предстанут перед судом за кражу скота

24 февраля 2025, 07:44
Фото: Прокуратура Омской области.

В Омской области будут судить троих мужчин за кражу 41 барана

Сумма ущерба составила почти 600 тысяч рублей.

Прокуратура Шербакульского района направила в суд уголовное дело против трех омичей, которых обвиняют в серии краж сельскохозяйственных животных.

По данным прокуратуры Омской области, с октября по ноябрь 2024 года мужчины похищали овец и баранов из плохо охраняемых загонов в деревнях, перевозя их в легковом автомобиле. Всего им удалось украсть 41 животное, причинив ущерб на 600 тысяч рублей.

Злоумышленников задержали после очередной кражи, когда в их машине нашли восемь баранов. Они признали вину и частично возместили ущерб. Теперь им грозит до пяти лет лишения свободы. Напомним, юному омичу грозит уголовное дело за заведомо ложное сообщение об акте терроризма на 23 февраля.

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#Риана Дязанцева#Кража#Омск#Задержание#Прокуратура#Уголовное дело#Животные
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