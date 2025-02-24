Австралия ввела санкции против омского научно-исследовательского института

Известно, что санкции распространяются на «объекты в оборонном, транспортном и финансовом секторах России», а также на людей, причастных к «углублению военного сотрудничества между Россией и КНДР» и «распространению дезинформации с целью подрыва позиции Украины и правительств по всему миру». Этот санкционный пакет стал самым значительным из введенных Австралией с февраля 2022 года, пишет ТАСС.