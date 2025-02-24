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Posted 24 февраля, 12:58

Published 24 февраля, 12:58

Modified 24 февраля, 12:58

Updated 24 февраля, 12:58

Среди попавших под санкции оказался АО «ОНИИП»

Австралия ввела санкции против омского научно-исследовательского института

24 февраля 2025, 12:58
Фото: 1MI. Среди попавших под санкции оказался АО «ОНИИП»
Среди 70 физических и 79 юридических лиц, в отношении которых ввели санкции, значится АО «ОНИИП».

Сегодня Австралия ввела новые санкции в отношении 70 российских граждан и 79 организаций, об этом сообщила глава МИД страны Пенни Вонг. Из списка, опубликованного на сайте Министерства иностранных дел и торговли Австралии, следует, что под них попал и АО «Омский научно-исследовательский институт приборостроения».

Известно, что санкции распространяются на «объекты в оборонном, транспортном и финансовом секторах России», а также на людей, причастных к «углублению военного сотрудничества между Россией и КНДР» и «распространению дезинформации с целью подрыва позиции Украины и правительств по всему миру». Этот санкционный пакет стал самым значительным из введенных Австралией с февраля 2022 года, пишет ТАСС.

Омский научно-исследовательский институт приборостроения (АО «ОНИИП») проводит исследования в области радиосвязи, ориентированные на решение широкого круга прикладных задач — от создания радиоэлектронных компонентов и устройств радиосвязи до сложнейших комплексов и систем связи и управления связью. «ОНИИП» входит в состав АО «Российская электроника» ГК «Ростех».

Напомним, что сегодня, 24 февраля, в годовщину начала СВО, Евросоюз ввел новый пакет санкций против России.

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#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Россия#Москва#Санкции#Новости#Ограничения
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