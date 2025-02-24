Аэропорты юга России, закрытые из-за СВО, начали готовить к открытию

Posted 24 февраля, 10:50
Published 24 февраля, 10:50
Modified 24 февраля, 10:52
Updated 24 февраля, 10:52
Многие российские аэропорты, закрытые еще в 2022 году из-за специальной военной операции, могут возобновить свою работу в ближайшие месяцы. Об этом пишет, в частности, телеграм-канал Mash: по его данным, сотрудникам аэропортов Воронежа, Липецка, Симферополя и ряда других городов не дают отпуска, в ряде случаев их вызывают на работу с отдыха. Активно набирают новый персонал.
По данным Mash, в случае открытия аэропортов в течение недели будут отправляться только грузовые рейсы, а затем в течение месяца или 2 будет согласована программа пассажирских перевозок.
Напомним: в феврале 2022 года были закрыты аэропорты Элисты, Симферополя, Ростова-на-Дону, Краснодара, Анапы, Геленджика, Белгорода, Брянска, Курска и Воронежа. Аэропорт Элисты был открыт в мае того же года, остальные закрыты для самолетов до сих пор.