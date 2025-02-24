Аэропорты юга России, закрытые из-за СВО, начали готовить к открытию

Многие российские аэропорты, закрытые еще в 2022 году из-за специальной военной операции, могут возобновить свою работу в ближайшие месяцы. Об этом пишет, в частности, телеграм-канал Mash: по его данным, сотрудникам аэропортов Воронежа, Липецка, Симферополя и ряда других городов не дают отпуска, в ряде случаев их вызывают на работу с отдыха. Активно набирают новый персонал.