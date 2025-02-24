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Posted 24 февраля, 10:50

Published 24 февраля, 10:50

Modified 24 февраля, 10:52

Updated 24 февраля, 10:52

На аэропортах юга России, закрытых из-за СВО, началась подготовка к открытию

Аэропорты юга России, закрытые из-за СВО, начали готовить к открытию

24 февраля 2025, 10:50
Фото: 1MI.

На аэропортах юга России, закрытых из-за СВО, началась подготовка к открытию

Об этом сообщает популярный телеграм-канал.

Многие российские аэропорты, закрытые еще в 2022 году из-за специальной военной операции, могут возобновить свою работу в ближайшие месяцы. Об этом пишет, в частности, телеграм-канал Mash: по его данным, сотрудникам аэропортов Воронежа, Липецка, Симферополя и ряда других городов не дают отпуска, в ряде случаев их вызывают на работу с отдыха. Активно набирают новый персонал.

По данным Mash, в случае открытия аэропортов в течение недели будут отправляться только грузовые рейсы, а затем в течение месяца или 2 будет согласована программа пассажирских перевозок.

Напомним: в феврале 2022 года были закрыты аэропорты Элисты, Симферополя, Ростова-на-Дону, Краснодара, Анапы, Геленджика, Белгорода, Брянска, Курска и Воронежа. Аэропорт Элисты был открыт в мае того же года, остальные закрыты для самолетов до сих пор.

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#Николай Эйхвальд#Транспорт#Новости#Аэропорты
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