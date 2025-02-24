Адвокат назвал самые распространенные причины закрытия магазинов «Светофор»

Posted 24 февраля, 10:27
Published 24 февраля, 10:27
Modified 24 февраля, 10:30
Updated 24 февраля, 10:30
Согласно информации из этих публикаций, регулятор принял решение временно закрыть семьдесят шесть магазинов «Светофор», что составляет примерно 3 процента от общего числа торговых точек сети.
В регионах деятельность магазинов была временно приостановлена на короткий период, а два магазина в столице получили в феврале распоряжение о закрытии на девяносто дней. Важно отметить, что такие строгие меры наказания на практике применяются к ретейлерам довольно редко. Адвокат и эксперт по нарушениям в сфере розничной торговли и прав потребителей Николай Жирнов поделился своим мнением по этому поводу с «Новыми Известиями».
Адвокат отметил, что в большинстве случаев Роспотребнадзор обосновывает свои ходатайства о закрытии торговых точек отсутствием защитных коробов на трубах систем водоотведения, отопления и водоснабжения. Согласно протоколу, при прорыве трубы продовольственные товары в торговом зале могут пострадать. В такой ситуации ущерб понесет только ретейлер, а не покупатели. Кроме того, если трубы отопления будут закрыты, температура в торговом помещении значительно снизится, что создаст дискомфорт для посетителей и сотрудников.
Еще одна причина закрытия одного из столичных магазинов «Светофор» связана с отсутствием помещений для хранения покупательских тележек. Жирнов считает эту причину необоснованной. Он указал, что в магазинах «Светофор» покупатели могут без проблем пользоваться тележками, которые находятся в зоне доступа.
Среди наиболее распространенных причин закрытия магазинов также фигурируют косметические повреждения оборудования в торговом зале.
Эксперт отметил, что за подобные нарушения, обнаруженные в магазинах сети «Светофор», других ретейлеров обычно наказывают штрафами, но в данном случае подход к этой торговой сети оказался значительно более строгим.
17 февраля депутат Сергей Лисовский подал заявление в Федеральную антимонопольную службу РФ, в котором указал, что магазины «Светофор» навязывают поставщикам невыгодные условия сотрудничества.
Но поставщики изъявляют желание продолжить сотрудничество с данной сетью. В настоящее время инициативная группа поставщиков ретейлера занимается подготовкой письма премьер-министру России Михаилу Мишустину с просьбой разобраться в ситуации.
В обращении подчеркивается, что «Светофор» является единственным в стране ретейлером, который предпочитает работать с небольшими отечественными предприятиями.
Стоит отметить, что закрытие магазинов низких цен в первую очередь затрагивает пенсионеров и семьи с невысоким доходом. Ранее глава государства поручил оказывать поддержку этим категориям граждан на всех уровнях.