100 тысяч за молчание: в Омской области иностранец хотел откупиться от пограничников

По данным СУ СКР по Омской области, 11 февраля в селе Одесское мужчина предложил пограничнику 100 тысяч рублей, чтобы тот не сообщал в полицию о нарушении миграционного законодательства. Однако сделка не удалась — подозреваемого задержали на месте преступления, а деньги изъяли.