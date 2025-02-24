gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 24 февраля, 07:24

Published 24 февраля, 07:24

Modified 24 февраля, 07:26

Updated 24 февраля, 07:26

В Омской области раскрыли попытку подкупа ФСБ

100 тысяч за молчание: в Омской области иностранец хотел откупиться от пограничников

24 февраля 2025, 07:24
Фото: Изображение Midjourney. В Омской области раскрыли попытку подкупа ФСБ

В Омской области задержали иностранца за попытку подкупа сотрудника ФСБ

Мужчина нарушил миграционное законодательство.

В Омской области возбуждено уголовное дело против 41-летнего гражданина иностранного государства, который пытался дать взятку сотруднику пограничного управления ФСБ.

По данным СУ СКР по Омской области, 11 февраля в селе Одесское мужчина предложил пограничнику 100 тысяч рублей, чтобы тот не сообщал в полицию о нарушении миграционного законодательства. Однако сделка не удалась — подозреваемого задержали на месте преступления, а деньги изъяли.

Суд отправил мужчину под арест. Теперь ему грозит до 8 лет лишения свободы за попытку подкупа должностного лица. Расследование продолжается. Ранее Город55 писал, что бывший полицейский из Омска попался на взятке.

В омском суде прошли прения по делу руководителя омской Дирекции здравоохранения
Узнать подробнее
#Риана Дязанцева#Омск#Уголовное дело#ФСБ#Взятка#Арест#Мигранты
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7(985) 271-60-52  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: [email protected]

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика