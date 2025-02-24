100 тысяч за молчание: в Омской области иностранец хотел откупиться от пограничников

Posted 24 февраля, 07:24
Published 24 февраля, 07:24
Modified 24 февраля, 07:26
Updated 24 февраля, 07:26
В Омской области возбуждено уголовное дело против 41-летнего гражданина иностранного государства, который пытался дать взятку сотруднику пограничного управления ФСБ.
По данным СУ СКР по Омской области, 11 февраля в селе Одесское мужчина предложил пограничнику 100 тысяч рублей, чтобы тот не сообщал в полицию о нарушении миграционного законодательства. Однако сделка не удалась — подозреваемого задержали на месте преступления, а деньги изъяли.
Суд отправил мужчину под арест. Теперь ему грозит до 8 лет лишения свободы за попытку подкупа должностного лица. Расследование продолжается. Ранее Город55 писал, что бывший полицейский из Омска попался на взятке.