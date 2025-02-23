Зима возвращается? Синоптики спрогнозировали феноменальные заморозки в Омской области

По данным Обь-Иртышского УГМС, в ближайшие три дня омичей ожидают довольно значительные температурные колебания и их последствия. Например, в понедельник, 24 февраля, ожидаются ночные заморозки от -12 до -31 градуса: все зависит от местоположения и атмосферных условий. В частности, особенно сильное понижение температуры может затронуть жителей северных районов, при прояснении столбик термометра продемонстрирует от -20 до -25 градусов. Днем же воздух прогреется до -5 градусов.