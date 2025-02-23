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Posted 23 февраля, 08:53

Published 23 февраля, 08:53

Modified 23 февраля, 08:55

Updated 23 февраля, 08:55

Омские синоптики спрогнозировали мощные ночные заморозки в ближайшие дни

Зима возвращается? Синоптики спрогнозировали феноменальные заморозки в Омской области

23 февраля 2025, 08:53
Фото: gorod55.ru. Омские синоптики спрогнозировали мощные ночные заморозки в ближайшие дни

Синоптики предупредили омичей о приближении мощных ночных морозов

Ближайшие дни жителей региона ожидают серьезные температурные качели: тенденция к падению давления «аукнется» мощными ночными заморозками и дневным теплом.

По данным Обь-Иртышского УГМС, в ближайшие три дня омичей ожидают довольно значительные температурные колебания и их последствия. Например, в понедельник, 24 февраля, ожидаются ночные заморозки от -12 до -31 градуса: все зависит от местоположения и атмосферных условий. В частности, особенно сильное понижение температуры может затронуть жителей северных районов, при прояснении столбик термометра продемонстрирует от -20 до -25 градусов. Днем же воздух прогреется до -5 градусов.

Примечательно, что понижения температуры будут сопровождаться и не самыми «приятными» явлениями: местами прогнозируется туман, изморозь, а также гололедица. К слову, гололед надолго задержится в населенных пунктах: аналогичные явления ожидаются и в течение последующих дней.

Скриншот прогноза погоды на ближайшие 3 дня
Скриншот прогноза погоды на ближайшие 3 дня. Фото: Интернет-портал Обь-Иртышского УГМС

Во вторник, 25 февраля, синоптики не прогнозируют серьезных ночных заморозков: температура будет оставаться в значениях от -12 до -17 градусов, но местами возможны и более низкие температуры — до -25. Днем, напротив, показания термометра вернутся к весенним значениям от -2 до -7.

Наиболее высокие значения температуры ожидаются в среду, 26 февраля: ночное похолодания ограничатся диапазоном от -10 до -22 градусов, однако днем омичей ожидает потепление до -1 градуса.

Напомним, ранее Город55 сообщал и о другом неприятном явлении, способном доставить проблем горожанам: с 24 февраля и до середины марта будет нестабильна магнитосфера Земли, а в ближайшие дни специалисты прогнозируют особенно сильные колебания магнитного поля.

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#Илья Скобин#Погода#Омск#Омская область#Заморозки#Новости#Гололедица#Туман#Изморозь#Февраль
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