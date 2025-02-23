Зима возвращается? Синоптики спрогнозировали феноменальные заморозки в Омской области

Posted 23 февраля, 08:53
Published 23 февраля, 08:53
Modified 23 февраля, 08:55
Updated 23 февраля, 08:55
По данным Обь-Иртышского УГМС, в ближайшие три дня омичей ожидают довольно значительные температурные колебания и их последствия. Например, в понедельник, 24 февраля, ожидаются ночные заморозки от -12 до -31 градуса: все зависит от местоположения и атмосферных условий. В частности, особенно сильное понижение температуры может затронуть жителей северных районов, при прояснении столбик термометра продемонстрирует от -20 до -25 градусов. Днем же воздух прогреется до -5 градусов.
Примечательно, что понижения температуры будут сопровождаться и не самыми «приятными» явлениями: местами прогнозируется туман, изморозь, а также гололедица. К слову, гололед надолго задержится в населенных пунктах: аналогичные явления ожидаются и в течение последующих дней.
Во вторник, 25 февраля, синоптики не прогнозируют серьезных ночных заморозков: температура будет оставаться в значениях от -12 до -17 градусов, но местами возможны и более низкие температуры — до -25. Днем, напротив, показания термометра вернутся к весенним значениям от -2 до -7.
Наиболее высокие значения температуры ожидаются в среду, 26 февраля: ночное похолодания ограничатся диапазоном от -10 до -22 градусов, однако днем омичей ожидает потепление до -1 градуса.
Напомним, ранее Город55 сообщал и о другом неприятном явлении, способном доставить проблем горожанам: с 24 февраля и до середины марта будет нестабильна магнитосфера Земли, а в ближайшие дни специалисты прогнозируют особенно сильные колебания магнитного поля.