Жители омского поселка, где в огне погиб 6-летний мальчик, долго ждали пожарных

Напомним, о трагедии стало известно 19 февраля: как сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС, огонь охватил около 128 кв.м двухквартирного дома, где и жил ребенок с родственниками. По словам бабушки ребенка, она находилась на улице в тот момент, когда мальчик начал стучать в окно и просить помощи, однако помочь ребенку ей не удалось: задымление и пламя помешали предпринять какие-либо действия, но успели навредить женщине — она была госпитализирована. Позже, при тушении пожара, в здании было обнаружено тело ребенка.