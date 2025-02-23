Жители омского поселка, где в огне погиб 6-летний мальчик, долго ждали пожарных

Posted 23 февраля, 05:53
Published 23 февраля, 05:53
Modified 23 февраля, 05:55
Updated 23 февраля, 05:55
Обсуждения трагедии, случившейся 19 февраля в поселке Камышловский (Любинский район), пролили свет на несколько деталей гибели 7-летнего мальчика: местные жители рассказали, что прибытия пожарных им пришлось ожидать более 40 минут. Долгое ожидание, как отметил один из участников обсуждения, уже неоднократно становилось причиной полного уничтожения огнем домов — несмотря на большие размеры поселка, собственной пожарной службы и машин в нем нет.
Однако в обсуждениях некоторые пользователи задались вопросами о действиях бабушки погибшего мальчика (напомним, ребенок жил с родственниками после гибели своей матери в прошлом году): по их мнению, 76-летняя женщина не приложила должных усилий для спасения ребенка. На это отреагировали другие участники обсуждения — они подчеркнули, что бабушка пыталась помочь мальчику, но из-за особенностей здоровья ей это не удалось, ведь женщина была частично парализована.
Напомним, о трагедии стало известно 19 февраля: как сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС, огонь охватил около 128 кв.м двухквартирного дома, где и жил ребенок с родственниками. По словам бабушки ребенка, она находилась на улице в тот момент, когда мальчик начал стучать в окно и просить помощи, однако помочь ребенку ей не удалось: задымление и пламя помешали предпринять какие-либо действия, но успели навредить женщине — она была госпитализирована. Позже, при тушении пожара, в здании было обнаружено тело ребенка.