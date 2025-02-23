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Posted 23 февраля, 10:30

Published 23 февраля, 10:30

Modified 23 февраля, 10:30

Updated 23 февраля, 10:30

Земля для покойников, нехватка врачей, ветераны — почетные омичи. Главные темы недели

Земля для покойников, нехватка врачей, ветераны — почетные омичи. Главные темы недели

23 февраля 2025, 10:30
Фото: gorod55.ru.
Минувшие семь дней подарили омичам множество новостей — самых разных и интересных. Познакомиться с ними можно в нашем еженедельном дайджесте главных тем недели.

Новость №1. В омской епархии высказались против кремации тел

Протоиерей Димитрий Олихов заявил, что кремация тел неприемлема для православия. Исключения могут быть связаны только с тяжелой эпидемией.

«Практически единственным способом погребения христианина являются похороны в землю, — уверен священник. — Это применительно к территориям нашей огромной страны, земли для покойников у нас хватит. Христианская церковь высказывается за традиционное погребение, когда тело хоронится в землю для ожидания второго пришествия Иисуса Христа».
«Земли для покойников хватит»: омский протоиерей резко высказался о кремации
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Тем временем в городской администрации рассказали, как идет строительство Западного кладбища. Все готово на 57%, хотя изначально планировалось сдать объект к 31 июля 2024 года. Подрядчик давно не укладывается в сроки, теперь речь идет о 3-м квартале 2025 года.

Готово на 57%: стали известны новые сроки строительства Западного кладбища в Омске
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Новость №2. В больницах Омска и области возник острый дефицит врачей

В региональном минздраве рассказали, что на 1 февраля в государственных больницах не хватало 1782 специалистов. За прошедший год ситуация почти не изменилась.

В омских больницах не хватает почти 1800 медиков: как в регионе борются с дефицитом
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Как выяснилось, одних только терапевтов нужно 130 человек, причем острее всего дефицит ощущается в областном центре.

Записаться на прием — целый квест: в Омской области не хватает больше 130 терапевтов
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Тем временем на сайте областного правительства появился проект постановления, повышающего социальные выплаты для медиков.

В минздраве задумались над увеличением социальных выплат медикам Омской области
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Новость №3. Горсовет согласился присвоить звание Почетного гражданина Омска всем ветеранам войны

Депутаты окончательно одобрили инициативу, приуроченную к 80-летию Победы: оставшихся в живых ветеранов войны сделают почетными гражданами Омска. Все 38 человек (столько их было по данным на январь). Процедура будет упрощенной, в марте Горсовету представят полный список.

В Омске окончательно одобрили присвоение звания почетного гражданина ветеранам войны
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А тем временем администрация уже начала поиски подрядчика, который изготовит специальные значки для новых «почетных». Вернее, 50 значков и 50 знаков. На это могут потратить 235 тысяч рублей.

Нужны значки: началась подготовка к присвоению ветеранам звания почетных граждан
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#Николай Эйхвальд#Новости#Больницы#Епархия#Горсовет#Кладбища#Итоги недели#Ветераны войны#Темы недели
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