Земля для покойников, нехватка врачей, ветераны — почетные омичи. Главные темы недели

Posted 23 февраля, 10:30
Published 23 февраля, 10:30
Modified 23 февраля, 10:30
Updated 23 февраля, 10:30
Протоиерей Димитрий Олихов заявил, что кремация тел неприемлема для православия. Исключения могут быть связаны только с тяжелой эпидемией.
«Практически единственным способом погребения христианина являются похороны в землю, — уверен священник. — Это применительно к территориям нашей огромной страны, земли для покойников у нас хватит. Христианская церковь высказывается за традиционное погребение, когда тело хоронится в землю для ожидания второго пришествия Иисуса Христа».
Тем временем в городской администрации рассказали, как идет строительство Западного кладбища. Все готово на 57%, хотя изначально планировалось сдать объект к 31 июля 2024 года. Подрядчик давно не укладывается в сроки, теперь речь идет о 3-м квартале 2025 года.
В региональном минздраве рассказали, что на 1 февраля в государственных больницах не хватало 1782 специалистов. За прошедший год ситуация почти не изменилась.
Как выяснилось, одних только терапевтов нужно 130 человек, причем острее всего дефицит ощущается в областном центре.
Тем временем на сайте областного правительства появился проект постановления, повышающего социальные выплаты для медиков.
Депутаты окончательно одобрили инициативу, приуроченную к 80-летию Победы: оставшихся в живых ветеранов войны сделают почетными гражданами Омска. Все 38 человек (столько их было по данным на январь). Процедура будет упрощенной, в марте Горсовету представят полный список.
А тем временем администрация уже начала поиски подрядчика, который изготовит специальные значки для новых «почетных». Вернее, 50 значков и 50 знаков. На это могут потратить 235 тысяч рублей.