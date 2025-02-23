Земля для покойников, нехватка врачей, ветераны — почетные омичи. Главные темы недели

Тем временем в городской администрации рассказали, как идет строительство Западного кладбища. Все готово на 57%, хотя изначально планировалось сдать объект к 31 июля 2024 года. Подрядчик давно не укладывается в сроки, теперь речь идет о 3-м квартале 2025 года.