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Posted 23 февраля, 10:22

Published 23 февраля, 10:22

Modified 23 февраля, 12:13

Updated 23 февраля, 12:13

Перерасчет пенсией после индексации стал причиной сокращения выплат омским пенсионерам

В Госдуме назвали причину снижения мартовских пенсионных выплат для омичей

23 февраля 2025, 10:22
Фото: gorod55.ru. Перерасчет пенсией после индексации стал причиной сокращения выплат омским пенсионерам

Стала известна причина снижения пенсии омичей в марте

Получатели выплат могут недосчитаться порядка 500 рублей — именно такое среднее значение назвали в одном из профильных комитетов Госудумы. Причиной тому стал перерасчет, вызванный доиндексацией.

Изменение сумм начислений коснется получателей страховых пенсий: как рассказала «Аргументам и Фактам» Светлана Бессараб, член комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов, уменьшение мартовских выплат произошло из-за перерасчета после дополнительной индексации выплат.

Как отметила депутат, с января этого года страховые пенсии были проиндексированы, а значит, начисления в январе (их направили еще в декабре) и феврале были произведены с прибавлением дополнительных 2,2%, или примерно 500 рублей — эту сумму Светлана Бессараб назвала исходя из пенсии размером 25 тыс рублей. Соответственно, в марте дополнительных перечислений уже не будет.

Как сообщают «АиФ», разница в начислениях будет заметна для 38 миллионов получателей выплат — именно такое количество пенсионеров было охвачено индексацией.

Напомним, ранее Город55 сообщал об увеличении размера и другой категории выплат — различных пособий, положенных ветеранам, лицам с инвалидностью и другим омичам с правом на получение федеральных льгот. Кроме того, индексация затронула и пособия, предназначенные матерям и детям.

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#Илья Скобин#Общество#Омск#Индексация#Госдума#Новости#Социальная политика#Пособия#Пенсионные выплаты
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