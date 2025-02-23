В Госдуме назвали причину снижения мартовских пенсионных выплат для омичей

Posted 23 февраля, 10:22
Published 23 февраля, 10:22
Modified 23 февраля, 12:13
Updated 23 февраля, 12:13
Изменение сумм начислений коснется получателей страховых пенсий: как рассказала «Аргументам и Фактам» Светлана Бессараб, член комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов, уменьшение мартовских выплат произошло из-за перерасчета после дополнительной индексации выплат.
Как отметила депутат, с января этого года страховые пенсии были проиндексированы, а значит, начисления в январе (их направили еще в декабре) и феврале были произведены с прибавлением дополнительных 2,2%, или примерно 500 рублей — эту сумму Светлана Бессараб назвала исходя из пенсии размером 25 тыс рублей. Соответственно, в марте дополнительных перечислений уже не будет.
Как сообщают «АиФ», разница в начислениях будет заметна для 38 миллионов получателей выплат — именно такое количество пенсионеров было охвачено индексацией.
Напомним, ранее Город55 сообщал об увеличении размера и другой категории выплат — различных пособий, положенных ветеранам, лицам с инвалидностью и другим омичам с правом на получение федеральных льгот. Кроме того, индексация затронула и пособия, предназначенные матерям и детям.