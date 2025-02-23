В Госдуме назвали причину снижения мартовских пенсионных выплат для омичей

Как отметила депутат, с января этого года страховые пенсии были проиндексированы, а значит, начисления в январе (их направили еще в декабре) и феврале были произведены с прибавлением дополнительных 2,2%, или примерно 500 рублей — эту сумму Светлана Бессараб назвала исходя из пенсии размером 25 тыс рублей. Соответственно, в марте дополнительных перечислений уже не будет.