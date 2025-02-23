Уцелел чудом. Житель омского Левобережья выбросил с третьего этажа собаку

Posted 23 февраля, 13:04
Published 23 февраля, 13:04
Modified 23 февраля, 13:06
Updated 23 февраля, 13:06
Как сообщил автор публикации в социальных сетях, трагедия произошла возле дома №9 на улице Леонида Маслова. Отмечается, что собаке удалось пережить инцидент, но без травм не обошлось — в сообщении упоминается возможный перелом лапы.
Страшный момент удалось зафиксировать камере видеонаблюдения, установленной на стене дома: пес приземлился в один из сугробов, задев некую гибкую конструкцию.
Ситуация сразу же стала предметом бурных обсуждений и о судьбе пострадавшего домашнего питомца можно лишь догадываться по комментариям случайных пользователей социальных сетей: в частности, имеются упоминания, что после падения пес вновь оказался в квартире владельцев. Другие же участники обсуждения сообщают, что пострадавшее животное было доставлено к ветеринарам.
Кроме того, как сообщает портал «NGS55», по факту происшествия была инициирована проверка — об этом представителям издания сообщили в пресс-службе ведомства.
К сожалению, это не единственный инцидент с участием животных: ранее Город55 сообщал об «охоте» за домашними питомцами в поселке Ракитинка — неизвестный систематически истребляет котов и собак. Ситуация уже привлекла внимание правоохранительных органов.