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Posted 23 февраля, 13:04

Published 23 февраля, 13:04

Modified 23 февраля, 13:06

Updated 23 февраля, 13:06

Житель омского Левобережья выбросил собаку из квартиры на 3-м этаже

Уцелел чудом. Житель омского Левобережья выбросил с третьего этажа собаку

23 февраля 2025, 13:04
Фото: gorod55.ru. Житель омского Левобережья выбросил собаку из квартиры на 3-м этаже

Житель Омска выбросил собаку из окна жилого дома

На происшествие обратили внимание пользователи социальных сетей: видеозапись с моментом падения домашнего питомца оказалась в социальных сетях и вызвала особенно сильное негодование омичей.

Как сообщил автор публикации в социальных сетях, трагедия произошла возле дома №9 на улице Леонида Маслова. Отмечается, что собаке удалось пережить инцидент, но без травм не обошлось — в сообщении упоминается возможный перелом лапы.

Страшный момент удалось зафиксировать камере видеонаблюдения, установленной на стене дома: пес приземлился в один из сугробов, задев некую гибкую конструкцию.

Скриншот записи с камеры видеонаблюдения, приложенной к публикации
Скриншот записи с камеры видеонаблюдения, приложенной к публикации. Фото: Интернет-сообщество «Омск Live» (ВКонтакте/omsk_live)

Ситуация сразу же стала предметом бурных обсуждений и о судьбе пострадавшего домашнего питомца можно лишь догадываться по комментариям случайных пользователей социальных сетей: в частности, имеются упоминания, что после падения пес вновь оказался в квартире владельцев. Другие же участники обсуждения сообщают, что пострадавшее животное было доставлено к ветеринарам.

Кроме того, как сообщает портал «NGS55», по факту происшествия была инициирована проверка — об этом представителям издания сообщили в пресс-службе ведомства.

К сожалению, это не единственный инцидент с участием животных: ранее Город55 сообщал об «охоте» за домашними питомцами в поселке Ракитинка — неизвестный систематически истребляет котов и собак. Ситуация уже привлекла внимание правоохранительных органов.

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#Илья Скобин#Происшествия#Омск#Социальные сети#Животные#Новости#Левобережье
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