Уцелел чудом. Житель омского Левобережья выбросил с третьего этажа собаку

Ситуация сразу же стала предметом бурных обсуждений и о судьбе пострадавшего домашнего питомца можно лишь догадываться по комментариям случайных пользователей социальных сетей: в частности, имеются упоминания, что после падения пес вновь оказался в квартире владельцев. Другие же участники обсуждения сообщают, что пострадавшее животное было доставлено к ветеринарам.