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Posted 23 февраля, 06:47

Published 23 февраля, 06:47

Modified 23 февраля, 06:49

Updated 23 февраля, 06:49

В Омске стартовал поиск арендатора для исторического здания, где находится ресторан «Хочу Пури»

Шоурум или общепит. В Омске начали поиск арендатора для цоколя сгоревшего ресторана

23 февраля 2025, 06:47
Фото: gorod55.ru. В Омске стартовал поиск арендатора для исторического здания, где находится ресторан «Хочу Пури»

Зданию сгоревшего ресторана «Хочу Пури» начали подыскивать нового арендатора

Предложение аренды появилось на популярной интернет-площадке объявлений. Как отмечается, пользователю площадей в историческом здании придется «вложиться» в ремонт, однако владелец готов предоставить арендные каникулы.

Соответствующее предложение было опубликовано на площадке онлайн объявлений 29 января — реализацией помещения в цоколе здания, пострадавшего летом 2024 года от пожара, занимается компания «Этажи». Как указано в объявлении, стоимость аренды одного квадратного метра обойдется в 2 тыс рублей с дополнительной оплатой коммунальных услуг. Однако, доступна и частичная аренда недвижимости — от 240 кв.м (общая площадь здания составляет 480 кв.м).

Среди преимуществ подобного предложения авторы объявления указывают выгодное расположение в центре города, наличие полноразмерных окон и всех необходимых коммуникаций, а также подготовленность помещения к ремонту.

Скриншот предложения аренды
Скриншот предложения аренды. Фото: Площадка интернет-объявлений «Avito»

Как отмечается в тексте объявления, пустующие площади могут послужить для запуска шоурума или заведения общественного питания: согласно документации, объект аренды является помещением свободного назначения.

Напомним, здание, фигурирующее в предложении аренды, является памятником архитектуры «Жилой дом М. А. Шаниной». В начале июня 2024 года историческое здание пострадало от огня — источником возгорания кровли стали жировые отложения в вентиляции ресторана «Хочу Пури». Само заведение, к слову, готовится возобновить прием гостей: в январе были опубликованы вакансии для управляющего и менеджера ресторана, а также специалиста по закупкам и снабжению.

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#Илья Скобин#Бизнес#Омск#Аренда#Новости#Историческое здание#Общественное питание
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