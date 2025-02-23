Шоурум или общепит. В Омске начали поиск арендатора для цоколя сгоревшего ресторана

Posted 23 февраля, 06:47
Published 23 февраля, 06:47
Modified 23 февраля, 06:49
Updated 23 февраля, 06:49
Соответствующее предложение было опубликовано на площадке онлайн объявлений 29 января — реализацией помещения в цоколе здания, пострадавшего летом 2024 года от пожара, занимается компания «Этажи». Как указано в объявлении, стоимость аренды одного квадратного метра обойдется в 2 тыс рублей с дополнительной оплатой коммунальных услуг. Однако, доступна и частичная аренда недвижимости — от 240 кв.м (общая площадь здания составляет 480 кв.м).
Среди преимуществ подобного предложения авторы объявления указывают выгодное расположение в центре города, наличие полноразмерных окон и всех необходимых коммуникаций, а также подготовленность помещения к ремонту.
Как отмечается в тексте объявления, пустующие площади могут послужить для запуска шоурума или заведения общественного питания: согласно документации, объект аренды является помещением свободного назначения.
Напомним, здание, фигурирующее в предложении аренды, является памятником архитектуры «Жилой дом М. А. Шаниной». В начале июня 2024 года историческое здание пострадало от огня — источником возгорания кровли стали жировые отложения в вентиляции ресторана «Хочу Пури». Само заведение, к слову, готовится возобновить прием гостей: в январе были опубликованы вакансии для управляющего и менеджера ресторана, а также специалиста по закупкам и снабжению.