Шоурум или общепит. В Омске начали поиск арендатора для цоколя сгоревшего ресторана

Напомним, здание, фигурирующее в предложении аренды, является памятником архитектуры «Жилой дом М. А. Шаниной». В начале июня 2024 года историческое здание пострадало от огня — источником возгорания кровли стали жировые отложения в вентиляции ресторана «Хочу Пури». Само заведение, к слову, готовится возобновить прием гостей: в январе были опубликованы вакансии для управляющего и менеджера ресторана, а также специалиста по закупкам и снабжению.