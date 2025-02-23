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Posted 23 февраля, 14:05

Published 23 февраля, 14:05

Modified 23 февраля, 14:07

Updated 23 февраля, 14:07

Праздничная статистика, сокращение реанимаций и падение собаки. Омск в воскресенье

Праздничная статистика, сокращение реанимаций и падение собаки. Омск в воскресенье

23 февраля 2025, 14:05
Фото: gorod55.ru.
Итоги дня по версии Города55.

Новость №1. Какой он — настоящий омич?

В честь праздника — Дня защитника Отечества, — на этот вопрос постарались ответить специалисты Омскстата. Как оказалось, типичный мужчина из Омской области — спортивен, молод и точно готов потрудиться (по крайней мере, находится в трудоспособном возрасте). Однако одна из главных проблем региона — отток населения добавила статистическому портрету своих «штрихов».

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Новость №2. Сломанная лапа и туманные перспективы.

Примерно так и можно описать судьбу домашнего питомца, пострадавшего от рук нерадивого хозяина: сегодня стало известно и о падении собаки из окна третьего этажа. К сожалению, случайностью это не было — очевидцы утверждают, что пес пережил одно из своих самых страшных мгновений по прихоти собственного хозяина, в отношении которого уже проводят проверку.

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Новость №3. Сокращение «емкости» реанимаций в Омской области.

Как сегодня выяснилось, регион понемногу «отходит» от последствий пандемии: если маски уже давно пропали с лиц омичей, то в больницах изменения проходили гораздо медленнее. Например, ликвидировались отдельные подразделения, где врачи работали с пациентами, пострадавшими от коронавирусной инфекции. Вместе с ними сокращался и коечный фонд для реанимации и интенсивной терапии: приказ, который предписывал экстренное увеличение мест для пациентов, потерял свою силу.

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#Илья Скобин#Омск#Омскстат#Новости#Итоги дня#Отток населения#Реанимации#Падение собаки#Питомцы
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