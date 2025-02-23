Праздничная статистика, сокращение реанимаций и падение собаки. Омск в воскресенье

Как сегодня выяснилось, регион понемногу «отходит» от последствий пандемии: если маски уже давно пропали с лиц омичей, то в больницах изменения проходили гораздо медленнее. Например, ликвидировались отдельные подразделения, где врачи работали с пациентами, пострадавшими от коронавирусной инфекции. Вместе с ними сокращался и коечный фонд для реанимации и интенсивной терапии: приказ, который предписывал экстренное увеличение мест для пациентов, потерял свою силу.