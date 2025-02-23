«Оснований нет». В Омской области сократилось число реанимационных коек

Аналогичная динамика поддерживалась и в 2022 году — тогда вместимость реанимаций в Омской области составляла уже 506 единиц, однако к 2023 году было ликвидировано всего 5 коек. Данных за минувший год в минздраве, к сожалению, не сообщили, однако назвали причину подобных изменений. Как оказалось, уменьшение мест размещения пациентов обусловлено реорганизацией больничных подразделений, предназначенных для пациентов с коронавирусной инфекцией: приказ, предписывающий появление дополнительных мест, утратил силу, а значит и оснований для сохранения этих подразделений больше нет.