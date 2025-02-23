«Оснований нет». В Омской области сократилось число реанимационных коек

Posted 23 февраля, 12:09
Published 23 февраля, 12:09
Modified 23 февраля, 12:11
Updated 23 февраля, 12:11
Как сообщает интернет-портал «NGS55», ссылаясь на данные областного министерства здравоохранения, с 2020 года в учреждениях здравоохранения региона было ликвидировано 249 коек для интенсивной терапии и реанимационных мероприятий. Сокращение шло постепенно: если в 2020 году больницы могли принять сразу 750 человек, нуждающихся в особенно серьезном лечении, то в 2021 возможности уменьшились до 635 пациентов.
Аналогичная динамика поддерживалась и в 2022 году — тогда вместимость реанимаций в Омской области составляла уже 506 единиц, однако к 2023 году было ликвидировано всего 5 коек. Данных за минувший год в минздраве, к сожалению, не сообщили, однако назвали причину подобных изменений. Как оказалось, уменьшение мест размещения пациентов обусловлено реорганизацией больничных подразделений, предназначенных для пациентов с коронавирусной инфекцией: приказ, предписывающий появление дополнительных мест, утратил силу, а значит и оснований для сохранения этих подразделений больше нет.
Как подчеркнули представители министерства здравоохранения, решения о «емкости» отделений реанимации и интенсивной терапии принимается администрацией больницы, однако в этом вопросе существуют определенные нормативы. Например, если больница способна принять 400 и более пациентов, то 5% от общего количества коек должны быть «зарезервированы» под реанимацию. Если количество мест меньше, от 200 до 400 — то для реанимации предназначено 3% от общего фонда. Для совсем небольших больниц, чей коечный фонд насчитывает менее 200 мест, под реанимационные мероприятия предназначается не менее 6 коек.
Напомним, ранее Город55 сообщал о статистике обнаружения ВИЧ среди омичей в 2024 году: в последние годы количество горожан, столкнувшихся с этим диагнозом, сокращается: показатель заболеваемости на территории региона в 2024 году составил 54,7 на 100 тысяч населения.