gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 23 февраля, 12:09

Published 23 февраля, 12:09

Modified 23 февраля, 12:11

Updated 23 февраля, 12:11

В течение 4-х лет в Омске на треть сократилось число реанимационных коек

«Оснований нет». В Омской области сократилось число реанимационных коек

23 февраля 2025, 12:09
Фото: gorod55.ru. В течение 4-х лет в Омске на треть сократилось число реанимационных коек

За четыре года в Омской области сократили почти треть реанимационных коек

В областном министерстве здравоохранения утверждают, что сокращение «резерва» для реанимационных мероприятий обусловлено «откатом» от мер реагирования на пандемию COVID-19.

Как сообщает интернет-портал «NGS55», ссылаясь на данные областного министерства здравоохранения, с 2020 года в учреждениях здравоохранения региона было ликвидировано 249 коек для интенсивной терапии и реанимационных мероприятий. Сокращение шло постепенно: если в 2020 году больницы могли принять сразу 750 человек, нуждающихся в особенно серьезном лечении, то в 2021 возможности уменьшились до 635 пациентов.

Аналогичная динамика поддерживалась и в 2022 году — тогда вместимость реанимаций в Омской области составляла уже 506 единиц, однако к 2023 году было ликвидировано всего 5 коек. Данных за минувший год в минздраве, к сожалению, не сообщили, однако назвали причину подобных изменений. Как оказалось, уменьшение мест размещения пациентов обусловлено реорганизацией больничных подразделений, предназначенных для пациентов с коронавирусной инфекцией: приказ, предписывающий появление дополнительных мест, утратил силу, а значит и оснований для сохранения этих подразделений больше нет.

Как подчеркнули представители министерства здравоохранения, решения о «емкости» отделений реанимации и интенсивной терапии принимается администрацией больницы, однако в этом вопросе существуют определенные нормативы. Например, если больница способна принять 400 и более пациентов, то 5% от общего количества коек должны быть «зарезервированы» под реанимацию. Если количество мест меньше, от 200 до 400 — то для реанимации предназначено 3% от общего фонда. Для совсем небольших больниц, чей коечный фонд насчитывает менее 200 мест, под реанимационные мероприятия предназначается не менее 6 коек.

Напомним, ранее Город55 сообщал о статистике обнаружения ВИЧ среди омичей в 2024 году: в последние годы количество горожан, столкнувшихся с этим диагнозом, сокращается: показатель заболеваемости на территории региона в 2024 году составил 54,7 на 100 тысяч населения.

Сотни новых пациентов. Сколько омичей узнали о диагнозе ВИЧ в прошлом году
Узнать подробнее
#Илья Скобин#Здравоохранение#Статистика#Новости#Реанимация#Больницы#Сокращение
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7(985) 271-60-52  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: [email protected]

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика