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Posted 23 февраля, 13:47

Published 23 февраля, 13:47

Modified 23 февраля, 13:49

Updated 23 февраля, 13:49

Дамир Шарипзянов рассказал о сумме, необходимой для комфортной жизни в Омске

Капитан «Авангарда» Дамир Шарипзянов рассказал о стоимости комфортной жизни в Омске

23 февраля 2025, 13:47
Фото: ХК «Авангард». Дамир Шарипзянов рассказал о сумме, необходимой для комфортной жизни в Омске
По мнению защитника, жить можно на любую сумму — главное правильно распределить финансы. Однако разница все равно будет ощущаться: в Омске на жизнь может хватить и до 100 тыс рублей.

Пообщаться на неожиданную тему с капитаном омского хоккейного клуба удалось корреспонденту Legalbet: как отметил хоккеист, назвать точный предел стоимости комфортной жизни в Омске будет несколько трудно — все-таки, затраты у всех будут разительно отличаться (сам Дамир Шарипзянов в качестве примера назвал затраты на квартиру и садики).

Однако, по мнению капитана «ястребов», важное значение имеет не сама сумма, а умение ее распределять — примером тому может служить и детство хоккеиста. Например, как рассказал защитник, в детстве у него было практически все — однако сам он не может сказать, что его родители получали огромные зарплаты. И наиболее показательным для него стала покупка мобильного телефона — на тот момент, как подчеркнул хоккеист, его стоимость была практически сопоставима с их месячной зарплатой.

Эта покупка повлияла и на хоккеиста — по его словам, спустя несколько лет он понял, какое большое дело смогли сделать его родители. Кроме того, Дамир Шарипзянов рассказал и о стоимости жизни в Омске — по оценкам «ястреба», здесь, в отличие от Москвы, еще можно уложиться в 100 тыс рублей — хоть это и не такие большие деньги как раньше.

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#Илья Скобин#Спорт#Хоккей#Омск#Новости#Дамир Шарипзянов#Затраты на жилье#Финансовое планирование#Комфортная жизнь
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