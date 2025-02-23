Капитан «Авангарда» Дамир Шарипзянов рассказал о стоимости комфортной жизни в Омске

Posted 23 февраля, 13:47
Published 23 февраля, 13:47
Modified 23 февраля, 13:49
Updated 23 февраля, 13:49
Пообщаться на неожиданную тему с капитаном омского хоккейного клуба удалось корреспонденту Legalbet: как отметил хоккеист, назвать точный предел стоимости комфортной жизни в Омске будет несколько трудно — все-таки, затраты у всех будут разительно отличаться (сам Дамир Шарипзянов в качестве примера назвал затраты на квартиру и садики).
Однако, по мнению капитана «ястребов», важное значение имеет не сама сумма, а умение ее распределять — примером тому может служить и детство хоккеиста. Например, как рассказал защитник, в детстве у него было практически все — однако сам он не может сказать, что его родители получали огромные зарплаты. И наиболее показательным для него стала покупка мобильного телефона — на тот момент, как подчеркнул хоккеист, его стоимость была практически сопоставима с их месячной зарплатой.
Эта покупка повлияла и на хоккеиста — по его словам, спустя несколько лет он понял, какое большое дело смогли сделать его родители. Кроме того, Дамир Шарипзянов рассказал и о стоимости жизни в Омске — по оценкам «ястреба», здесь, в отличие от Москвы, еще можно уложиться в 100 тыс рублей — хоть это и не такие большие деньги как раньше.