Капитан «Авангарда» Дамир Шарипзянов рассказал о стоимости комфортной жизни в Омске

Однако, по мнению капитана «ястребов», важное значение имеет не сама сумма, а умение ее распределять — примером тому может служить и детство хоккеиста. Например, как рассказал защитник, в детстве у него было практически все — однако сам он не может сказать, что его родители получали огромные зарплаты. И наиболее показательным для него стала покупка мобильного телефона — на тот момент, как подчеркнул хоккеист, его стоимость была практически сопоставима с их месячной зарплатой.