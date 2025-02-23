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Posted 23 февраля, 03:52

Published 23 февраля, 03:52

Modified 23 февраля, 03:54

Updated 23 февраля, 03:54

Омский «Авангард» одержал очередную победу над «Амуром»

И победа, и «юбилей». Омский «Авангард» обошел «Амур» со счетом 2:1

23 февраля 2025, 03:52
Фото: ХК «Авангард». Омский «Авангард» одержал очередную победу над «Амуром»

Омский ХК «Авангард» завоевал победу в матче с «Амуром»

Своеобразный «реванш» вновь оказался неудачным для игроков хабаровского «Амура»: в недавнем матче на льду G-Drive Арены «тигры» потерпели поражение.

В первом отрезке матча команды действовали на равных — даже количество бросков не сильно разнилось, однако удача была на стороне омичей: на 10-й минуте первого периода Иван Игумнов принес «Авангарду» первое очко в матче.

Но во втором периоде тактику пришлось несколько изменить: «Амур» начал проводить более агрессивные атаки, что даже создало несколько опасных моментов, но «ястребам» удалось сдержать напор соперника, и более того — даже увеличить свое преимущество: на 15-й минуте Наиль Якупов поразил ворота «Амура», записав на свой счет уже 100-ю, «юбилейную», шайбу в КХЛ и звание лучшего игрока матча. Стоит сказать, что это не единственные изменения в личной статистике «ястребов»: минувший матч стал 650-м для Павла Коледова и 300-м для Семена Чистякова.

В третьем периоде интрига сохранялась до последнего: «Авангард» старался активно атаковать, гости вновь создавали опасные моменты, однако окончательный счет встречи удалось прояснить за минуту до финальной сирены — «Амуру» удалось несколько «размочить» счет, но на закрепление успеха уже просто не оставалось времени.

Напомним, ранее «Авангард» уже встречался с «тиграми» на льду: 13 февраля омская команда провела выездную игру в Хабаровске, запомнившуюся болельщикам полным «разгромом» оппонентов — домашний матч обернулся для «Амура» 7 пропущенными шайбами.

Сумасшедший матч «Авангарда». Омичи на выезде разгромили хабаровский «Амур»
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#Илья Скобин#Спорт#Авангард#Омск#КХЛ#Амур#Победа#Матч#Новости#Наиль Якупов#Иван Игумнов
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