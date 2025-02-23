И победа, и «юбилей». Омский «Авангард» обошел «Амур» со счетом 2:1

Но во втором периоде тактику пришлось несколько изменить: «Амур» начал проводить более агрессивные атаки, что даже создало несколько опасных моментов, но «ястребам» удалось сдержать напор соперника, и более того — даже увеличить свое преимущество: на 15-й минуте Наиль Якупов поразил ворота «Амура», записав на свой счет уже 100-ю, «юбилейную», шайбу в КХЛ и звание лучшего игрока матча. Стоит сказать, что это не единственные изменения в личной статистике «ястребов»: минувший матч стал 650-м для Павла Коледова и 300-м для Семена Чистякова.