Ги Буше назвал условия возвращения Владимира Ткачева к играм омского «Авангарда»

Как подчеркнул в своем выступлении главный тренер «Аванграда», Ги Буше, с игроком «все в порядке», однако Владимиру Ткачеву предстоит восстановить множество «компонентов», от которых зависит «работа» игрока на льду. Однако сейчас, по мнению специалиста, критически важно получить одобрение врачей, а на это не могут повлиять ни руководство клуба, ни сам игрок.