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Posted 23 февраля, 07:59

Published 23 февраля, 07:59

Modified 23 февраля, 08:01

Updated 23 февраля, 08:01

Ги Буше назвал основные условия для возвращения Владимира Ткачева на лед

Ги Буше назвал условия возвращения Владимира Ткачева к играм омского «Авангарда»

23 февраля 2025, 07:59
Фото: ХК «Авангард». Ги Буше назвал основные условия для возвращения Владимира Ткачева на лед

Главный тренер омского «Авангарда» назвал условия возвращения Владимира Ткачева

Сейчас, как отметил главный тренер «ястребов», решение о допуске Владимира Ткачева к играм, не зависит от игрока или клуба — в «Авангарде» ожидают решения медиков.

Пресс-конференция после матча «Авангарда» и «Амура» 22 февраля прояснила новые детали возвращения к играм Владимира Ткачева — накануне нападающий вернулся к тренировкам с другими игроками, однако пока прогнозов о дате смены желтого жилета на регулярную форму команды нет.

Как подчеркнул в своем выступлении главный тренер «Аванграда», Ги Буше, с игроком «все в порядке», однако Владимиру Ткачеву предстоит восстановить множество «компонентов», от которых зависит «работа» игрока на льду. Однако сейчас, по мнению специалиста, критически важно получить одобрение врачей, а на это не могут повлиять ни руководство клуба, ни сам игрок.

Напомним, о травме Владимира Ткачева стало известно в июле прошлого года: нападающий получил разрыв ахиллова сухожилия во время тренировки: для исправления ситуации понадобилось две хирургические операции и длительное восстановление (известно, что игрок проходил реабилитацию в Германии). В январе форвард приступил к индивидуальным тренировкам.

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#Илья Скобин#Спорт#Хоккей#Авангард#Омск#Травма#Новости#Владимир Ткачев#Реабилитация
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