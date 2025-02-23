Ги Буше назвал условия возвращения Владимира Ткачева к играм омского «Авангарда»

Posted 23 февраля, 07:59
Published 23 февраля, 07:59
Modified 23 февраля, 08:01
Updated 23 февраля, 08:01
Пресс-конференция после матча «Авангарда» и «Амура» 22 февраля прояснила новые детали возвращения к играм Владимира Ткачева — накануне нападающий вернулся к тренировкам с другими игроками, однако пока прогнозов о дате смены желтого жилета на регулярную форму команды нет.
Как подчеркнул в своем выступлении главный тренер «Аванграда», Ги Буше, с игроком «все в порядке», однако Владимиру Ткачеву предстоит восстановить множество «компонентов», от которых зависит «работа» игрока на льду. Однако сейчас, по мнению специалиста, критически важно получить одобрение врачей, а на это не могут повлиять ни руководство клуба, ни сам игрок.
Напомним, о травме Владимира Ткачева стало известно в июле прошлого года: нападающий получил разрыв ахиллова сухожилия во время тренировки: для исправления ситуации понадобилось две хирургические операции и длительное восстановление (известно, что игрок проходил реабилитацию в Германии). В январе форвард приступил к индивидуальным тренировкам.