10 девчонок на 9 ребят. Омскстат поделился цифрами «мужской» статистики в регионе

Posted 23 февраля, 04:46
Published 23 февраля, 04:46
Modified 23 февраля, 04:48
Updated 23 февраля, 04:48
Как рассказали специалисты территориального органа федеральной службы госстатистики, по состоянию на 1 января 2024 года в Омской области насчитывалось 838 тысяч мужчин — 46% от всего населения региона. И в целом, омичи достаточно «молоды» — средний возраст мужчин в регионе, по наблюдению специалистов, составляет всего 38 лет. «Секреты молодости» Омскстат, конечно, не раскрыл, но очень прозрачно намекнул, что 1/5 мужчин (или 21,4%) уделяют много внимания самостоятельным занятиям спортом.
А вот на «личном фронте» у омичей не все так просто: на 1 тысячу женщин региона приходится всего лишь 855 мужчин. Со временем это соотношение также претерпевает изменения — например, в 2023 году узами брака себя связали 12,4 тыс мужчин. И, если что, шансы найти холостяка куда выше именно в городах Омской области: по данным Омскстата, 72,5% представителей сильного пола проживают именно в городской местности.
Вероятно, это может быть связано с работой: в городах, как правило, шанс трудоустройства выше — многие предприятия и компании нуждаются в рабочих руках. И их резерв у региона точно имеется: в январе 2024 года в Омской области 62,8% мужчин находились в трудоспособном возрасте — от 16 до 62 лет. Однако и эти цифры могут быть под угрозой — омское Прииртышье по-прежнему «бьет рекорды» по убыли населения.