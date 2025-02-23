10 девчонок на 9 ребят. Омскстат поделился цифрами «мужской» статистики в регионе

А вот на «личном фронте» у омичей не все так просто: на 1 тысячу женщин региона приходится всего лишь 855 мужчин. Со временем это соотношение также претерпевает изменения — например, в 2023 году узами брака себя связали 12,4 тыс мужчин. И, если что, шансы найти холостяка куда выше именно в городах Омской области: по данным Омскстата, 72,5% представителей сильного пола проживают именно в городской местности.