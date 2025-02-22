«Я покорил зал»: омский иллюзионист рассказал об участии в стендап шоу на ТНТ

Posted 22 февраля, 08:37
Published 22 февраля, 08:37
Modified 22 февраля, 08:39
Updated 22 февраля, 08:39
Вчера, 21 февраля, на телеканале ТНТ показали новый выпуск юмористического шоу «Стендап рулетка» (16+), в нем принял участие фокусник из Омска Умид Миргасанов. Это шоу нового формата, в котором комики проверяют свои навыки, уровень подготовки и удачу, а главный приз достается тому, кто сумеет совместить мастерство с везением. В пресс-службе телеканала ТНТ Городу55 рассказали, как проходили съемки.
По правилам проекта 10 участников выходят на сцену и шутят в течение одной минуты. Если публика считает их выступление смешным, в общий призовой фонд добавляются деньги. Те, кто не сумел рассмешить зрителей, покидают шоу. Побеждает комик, на чьем выступлении за 45 минут программы прозвучит финальный звонок.
Умид Миргасанов, известный как омский иллюзионист и комедийный фокусник, сопровождал свои шутки необычной подачей, используя элементы магии и жизненные ситуации. В одном из номеров он продемонстрировал, как сгибает столовую ложку во время кормления своего двухлетнего сына, добавив, что ребенок «гнется вместе с ней и в итоге оказывается лицом в каше».
Несколько лет назад Миргасанов с семьей переехал в Москву, объяснив это желанием развиваться в творчестве. Он подчеркнул, что Омск навсегда останется в его сердце, но построить успешную карьеру в жанре комедии и фокусов в родном городе было невозможно. В Москве он смог реализовать мечту о собственном магическом шоу, сняться в юмористических передачах и выступать на крупных мероприятиях.
Как и многие стендап-комики, Миргасанов часто шутит о семье, но утверждает, что его родные воспринимают это с юмором и даже гордятся им. В его выступлениях также нередко встречаются шутки про Омск — как положительные, так и отражающие проблемы города и его жителей.
Омич уже опробовал себя в сольном стендап-концерте и участии в различных шоу. Так, комик участвовал в другом проекте ТНТ — «История на миллион» (16+). Тогда ему удалось рассмешить ведущего Гарика Мартиросяна и приглашенного гостя Марину Кравец, но зрительских голосов для выхода в финал ему не хватило.
Говоря о «Стендап рулетке», Миргасанов отметил, что этот проект помог ему выявить свои сильные и слабые стороны в комедии. Он признался, что формат шоу оказался для него сложнее, чем для классических стендап-комиков, поскольку ему приходилось совмещать два жанра — фокусы и комедию, и при этом уложиться всего в одну минуту. Однако он справился с этой задачей, завоевав симпатию зала и съемочной группы.
Кроме того, Миргасанов отметил работу редакторов шоу. Он пояснил, что они привыкли к классическим комедийным жанрам и поначалу не до конца понимали специфику его выступлений. Однако в процессе работы команда профессионалов прислушалась к его видению, направляя, корректируя и вдохновляя, но не мешая сохранять авторский стиль. Напомним, в этом же шоу принимал участие омский комик Мадияр Сатвалдин.