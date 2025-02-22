«Я покорил зал»: омский иллюзионист рассказал об участии в стендап шоу на ТНТ

Говоря о «Стендап рулетке», Миргасанов отметил, что этот проект помог ему выявить свои сильные и слабые стороны в комедии. Он признался, что формат шоу оказался для него сложнее, чем для классических стендап-комиков, поскольку ему приходилось совмещать два жанра — фокусы и комедию, и при этом уложиться всего в одну минуту. Однако он справился с этой задачей, завоевав симпатию зала и съемочной группы.