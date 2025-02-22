В реке Омской области обнаружили загрязнение опасным химическим элементом

Posted 22 февраля, 05:47
Published 22 февраля, 05:47
Modified 22 февраля, 05:49
Updated 22 февраля, 05:49
В среду, 19 февраля, специалисты Обь-Иртышского УГМС провели анализ воды в реке Шиш, протекающей в Омской области, и обнаружили, что уровень марганца в реке превышает допустимые нормы.
Исследования показали, что в районе села Атирка концентрация этого химического элемента составила 0,4293 мкг/дм3, что значительно выше установленного стандарта.
Марганец в высоких концентрациях может стать угрозой для экосистемы реки и здоровья людей, поскольку этот элемент негативно влияет на водные организмы и может попадать в питьевую воду.
Это открытие вызывает серьезные экологические опасения, особенно на фоне ухудшения качества воздуха в Омске, где на этой неделе были зафиксированы превышения нормы загрязняющих веществ в трех округах города — Кировском, Октябрьском и Центральном.