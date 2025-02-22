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Posted 22 февраля, 05:47

Published 22 февраля, 05:47

Modified 22 февраля, 05:49

Updated 22 февраля, 05:49

Концентрация опасного химического вещества в реке Шиш превысила безопасные нормы

В реке Омской области обнаружили загрязнение опасным химическим элементом

22 февраля 2025, 05:47
Фото: 1MI. Концентрация опасного химического вещества в реке Шиш превысила безопасные нормы
Превышение опасного вещества зафиксировали на территории Тарского района.

В среду, 19 февраля, специалисты Обь-Иртышского УГМС провели анализ воды в реке Шиш, протекающей в Омской области, и обнаружили, что уровень марганца в реке превышает допустимые нормы.

Исследования показали, что в районе села Атирка концентрация этого химического элемента составила 0,4293 мкг/дм3, что значительно выше установленного стандарта.

Марганец в высоких концентрациях может стать угрозой для экосистемы реки и здоровья людей, поскольку этот элемент негативно влияет на водные организмы и может попадать в питьевую воду.

Это открытие вызывает серьезные экологические опасения, особенно на фоне ухудшения качества воздуха в Омске, где на этой неделе были зафиксированы превышения нормы загрязняющих веществ в трех округах города — Кировском, Октябрьском и Центральном.

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#Риана Дязанцева#Экология#Омск#Омская область#Загрязнение#Река#УГМС
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