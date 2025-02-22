В Омской области родилась «восточная принцесса»

Posted 22 февраля, 11:25
Published 22 февраля, 11:25
Modified 22 февраля, 11:27
Updated 22 февраля, 11:27
На портале ЗАГС опубликовали статистику о самых популярных и редких именах, которые омичи выбирают для своих новорожденных детей.
Среди редких имен для девочек выделяются такие как Жасмин, Зара, Ляйсан, Рада и Руфина. Для мальчиков среди необычных вариантов встречаются Ерлан, Максат, Олег, Кирам и Мухаммадсафо.
Жасмин — это красивое и необычное имя, которое становится все более популярным в различных странах, включая Россию. Оно имеет персидские корни, дословно означает «цветок жасмина». Имя также приобрело широкую известность благодаря персонажу из популярного мультфильма «Аладдин» (0+). В этом мультфильме принцесса Жасмин — одна из главных героинь. Принцесса известна своей красотой, храбростью и благородством, а также решимостью жить по своим правилам.
Несмотря на то, что все больше родителей выбирают уникальные и оригинальные имена, традиционные варианты по-прежнему занимают лидирующие позиции.
С начала 2025 года самым популярным именем среди девочек стало имя Анна — оно появилось у 44 малышек. На втором месте — имя Мария (42). Также в топ-5 попали имена Ева (40), Василиса и София (по 34). Среди мальчиков чаще всего родители выбирали имя Михаил (58), следом идут Матвей (44), Артем и Александр (по 39), а также Иван (38).
Ранее стало известно, какая погода ожидается в Омской области в последние выходные зимы.