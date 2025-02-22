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Posted 22 февраля, 11:25

Published 22 февраля, 11:25

Modified 22 февраля, 11:27

Updated 22 февраля, 11:27

Родившейся в Омской области девочке дали удивительное и красивое имя

В Омской области родилась «восточная принцесса»

22 февраля 2025, 11:25
Фото: 1MI. Родившейся в Омской области девочке дали удивительное и красивое имя

Родившуюся в Омской области девочку назвали редким и красивым именем

Наряду с традиционными вариантами омичи выбирали необычные имена.

На портале ЗАГС опубликовали статистику о самых популярных и редких именах, которые омичи выбирают для своих новорожденных детей.

Редкие имена новорожденных в Омской области
Популярные имена новорожденных в Омской области
Редкие имена новорожденных в Омской области. Фото: ЗАГС

Среди редких имен для девочек выделяются такие как Жасмин, Зара, Ляйсан, Рада и Руфина. Для мальчиков среди необычных вариантов встречаются Ерлан, Максат, Олег, Кирам и Мухаммадсафо.

Жасмин — это красивое и необычное имя, которое становится все более популярным в различных странах, включая Россию. Оно имеет персидские корни, дословно означает «цветок жасмина». Имя также приобрело широкую известность благодаря персонажу из популярного мультфильма «Аладдин» (0+). В этом мультфильме принцесса Жасмин — одна из главных героинь. Принцесса известна своей красотой, храбростью и благородством, а также решимостью жить по своим правилам.

Несмотря на то, что все больше родителей выбирают уникальные и оригинальные имена, традиционные варианты по-прежнему занимают лидирующие позиции.

С начала 2025 года самым популярным именем среди девочек стало имя Анна — оно появилось у 44 малышек. На втором месте — имя Мария (42). Также в топ-5 попали имена Ева (40), Василиса и София (по 34). Среди мальчиков чаще всего родители выбирали имя Михаил (58), следом идут Матвей (44), Артем и Александр (по 39), а также Иван (38).

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#Риана Дязанцева#Омск#Статистика#ЗАГС#Имена#Редкие имена#Новорожденные#Популярные имена
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