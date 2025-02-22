В Омской области родилась «восточная принцесса»

С начала 2025 года самым популярным именем среди девочек стало имя Анна — оно появилось у 44 малышек. На втором месте — имя Мария (42). Также в топ-5 попали имена Ева (40), Василиса и София (по 34). Среди мальчиков чаще всего родители выбирали имя Михаил (58), следом идут Матвей (44), Артем и Александр (по 39), а также Иван (38).