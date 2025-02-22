В Омске рядом с Дендропарком продают «умный» коттедж за 60 млн рублей

На цокольном этаже расположены такие помещения, как котельная, кладовая, гардеробная, постирочная, санузел, комната отдыха, душевая и хамам. На первом этаже можно найти просторную кухню-столовую, гостиную, кабинет и еще один санузел. Второй этаж включает в себя две ванные комнаты и три спальни, а также гардеробную. На третьем этаже находится еще одна ванная комната, зона гардероба, спальная зона, зона для телевизора и рабочая зона.