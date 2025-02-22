В Омске рядом с Дендропарком продают «умный» коттедж за 60 млн рублей

Posted 22 февраля, 12:20
Published 22 февраля, 12:20
Modified 22 февраля, 14:15
Updated 22 февраля, 14:15
В Омской области выставили на продажу роскошный коттедж на участке размером 3 сотки за 60 млн рублей. Просторный таунхаус находится рядом с Дендропарком, в элитном районе города. Площадь трехэтажного дома составляет 280 «квадратов».
«Делали ремонт для себя, тщательно контролировали процесс не всех этапах. Продаем в связи с переездом в другой город», — сообщается в объявлении.
На цокольном этаже расположены такие помещения, как котельная, кладовая, гардеробная, постирочная, санузел, комната отдыха, душевая и хамам. На первом этаже можно найти просторную кухню-столовую, гостиную, кабинет и еще один санузел. Второй этаж включает в себя две ванные комнаты и три спальни, а также гардеробную. На третьем этаже находится еще одна ванная комната, зона гардероба, спальная зона, зона для телевизора и рабочая зона.
Здесь также есть уютная веранда с панорамным остеклением, столовой зоной, дровницей и авторским мангалом, а в гараже оборудованы все необходимые коммуникации, включая воду и канализацию. Для любителей барбекю предусмотрены гриль, коптильня и тандыр.
Дом оснащен высококачественными материалами: двери и лестница выполнены из массива дуба, а кухня — немецкого производства. В каждой комнате установлены кондиционеры, а в санузлах — инсталляционные системы с итальянской плиткой и душевыми с трапом в полу. В хамаме имеется панно из ручной мозаики и режим «звездного неба».
Мебель, также выполненная под заказ, сделана из дуба, а в доме установлены внешние антивандальная система. «Умный дом» позволяет дистанционно управлять температурой, вентиляцией и освещением, а также включает видеонаблюдение по периметру дома и в гараже.
Напомним, в Омской области за полмиллиона рублей продают хаски-парк «Юрта» в парке культуры и отдыха имени 30-летия ВЛКСМ. Продавец готов поддержать нового владельца на всех этапах и помочь освоиться в этом деле.