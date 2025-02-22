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Posted 22 февраля, 04:28

Published 22 февраля, 04:28

Modified 22 февраля, 04:30

Updated 22 февраля, 04:30

В омском поселке Оконешниково сгорел жилой дом: хозяин погиб

В Омской области хозяин жилого дома сгорел заживо

22 февраля 2025, 04:28
Фото: МЧС Омской области. В омском поселке Оконешниково сгорел жилой дом: хозяин погиб
Трагедия произошла в рабочем поселке Оконешниково.

МЧС Омской области сообщает, что в ночь на 22 февраля в поселке Оконешниково загорелся одноэтажный деревянный дом. Сообщение о пожаре поступило в 01:03. Огонь быстро охватил веранду, кровлю и потолочное перекрытие, распространившись на 36 кв. м.

Видео: МЧС Омской области. Открытое горение потушили за 2,5 часа.

На место прибыли 8 сотрудников МЧС России, задействовав три пожарные машины. Спасателям удалось ликвидировать открытое горение только к 03:29.

В одной из комнат на диване был обнаружен погибший — хозяин дома. Причины возгорания пока неизвестны, дознаватели МЧС проводят проверку. Напомним, этой же ночью во время пожара в омском селе Ильичевка погибли трое детей и взрослый.

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#Риана Дязанцева#Видео#Омск#МЧС#Погибший#Возгорание#Жилой дом
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