В Омской области хозяин жилого дома сгорел заживо

Posted 22 февраля, 04:28
Published 22 февраля, 04:28
Modified 22 февраля, 04:30
Updated 22 февраля, 04:30
МЧС Омской области сообщает, что в ночь на 22 февраля в поселке Оконешниково загорелся одноэтажный деревянный дом. Сообщение о пожаре поступило в 01:03. Огонь быстро охватил веранду, кровлю и потолочное перекрытие, распространившись на 36 кв. м.
На место прибыли 8 сотрудников МЧС России, задействовав три пожарные машины. Спасателям удалось ликвидировать открытое горение только к 03:29.
В одной из комнат на диване был обнаружен погибший — хозяин дома. Причины возгорания пока неизвестны, дознаватели МЧС проводят проверку. Напомним, этой же ночью во время пожара в омском селе Ильичевка погибли трое детей и взрослый.