В Москве оценили результаты, достигнутые на Форуме будущих технологий

Первый заместитель председателя Правительства РФ, сопредседатель организационного комитета форума Денис Мантуров подчеркнул, что прогресс отдельных инновационных отраслей невозможен без наличия независимой материальной базы, включающей сырье, технологии и бизнес-процессы. Он также отметил, что в настоящее время сфера новых материалов и химии снабжает российскую экономику сплавами, композитами, полимерами, базовыми веществами и высокотехнологичными материалами, следовательно, эта индустрия должна быть инновационной прежде всего.