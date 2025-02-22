В Москве оценили результаты, достигнутые на Форуме будущих технологий

Posted 22 февраля, 16:37
Published 22 февраля, 16:37
Modified 22 февраля, 16:37
Updated 22 февраля, 16:37
Основной темой обсуждения стали долгосрочные стратегические задачи развития отрасли новых материалов и химии, рассматриваемой как ключевой элемент инновационной экономики, пишет muksun.fm.
Первый заместитель председателя Правительства РФ, сопредседатель организационного комитета форума Денис Мантуров подчеркнул, что прогресс отдельных инновационных отраслей невозможен без наличия независимой материальной базы, включающей сырье, технологии и бизнес-процессы. Он также отметил, что в настоящее время сфера новых материалов и химии снабжает российскую экономику сплавами, композитами, полимерами, базовыми веществами и высокотехнологичными материалами, следовательно, эта индустрия должна быть инновационной прежде всего.
Советник президента РФ, ответственный секретарь организационного комитета Форума будущих технологий Антон Кобяков заявил, что в форуме приняли участие свыше 1700 участников из России и 37 иностранных государств, включая более 350 представителей деловых кругов как из РФ, так и из-за рубежа.
Деловая программа, организованная по четырем тематическим направлениям, включала в себя 37 сессий с участием более 230 докладчиков и модераторов. Участники форума определили решения, которые, по их мнению, способны стимулировать более быстрое внедрение новых материалов и укрепить технологический суверенитет России.
Одной из важных тем, обсуждаемых на форуме, стала подготовка квалифицированных специалистов для индустрии новых материалов и химии.
В рамках панельных сессий развернулись обсуждения вопросов международного взаимодействия и реализации общих инициатив. Собравшиеся рассмотрели возможность поддержания технологической независимости при одновременном укреплении связей с международными партнерами.
На форуме была организована выставка инновационных решений, где ведущие российские корпорации и научные организации продемонстрировали успехи наукоемких компаний и производств.
Кроме того, в ходе форума было заключено несколько договоров о сотрудничестве.
Информационную поддержку событию оказал медиахолдинг 1MI.