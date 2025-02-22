Только ночью: омская мэрия планирует ограничить движение большегрузов

Мэрия Омска думает о том, чтобы ограничить движение грузовиков по городу с 7 утра до 9 вечера. С такой инициативой в администрацию обратились депутаты Омского городского Совета, которые занимаются вопросами транспортного движения в городе. Сообщает «РБК».