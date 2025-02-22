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Posted 22 февраля, 06:33

Published 22 февраля, 06:33

Modified 22 февраля, 06:35

Updated 22 февраля, 06:35

Грузовики под угрозой: омская мэрия рассмотрит вопрос запрета для грузовиков

Только ночью: омская мэрия планирует ограничить движение большегрузов

22 февраля 2025, 06:33
Фото: 1MI. Грузовики под угрозой: омская мэрия рассмотрит вопрос запрета для грузовиков

В Омске хотят ограничить движение грузовиков в дневное время

Ограничения будут действовать с 07:00 до 21:00.

Мэрия Омска думает о том, чтобы ограничить движение грузовиков по городу с 7 утра до 9 вечера. С такой инициативой в администрацию обратились депутаты Омского городского Совета, которые занимаются вопросами транспортного движения в городе. Сообщает «РБК».

В департаменте транспорта пока не сказали, примут ли этот запрет, но отметили, что вопрос сейчас прорабатывается. Окончательное решение будут обсуждать на заседании рабочей группы 27 февраля.

Депутаты считают, что такая инициатива поможет улучшить экологию, снизить уровень шума, а также уменьшить пробки. Напомним, еще в ноябре прошлого года рассматривался вопрос об ограничении или полном запрете на въезд в Омск большегрузов.

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#Риана Дязанцева#Транспорт#Экология#Омск#Мэрия#Запрет#Грузовики
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