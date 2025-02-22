Строительство крематория в Ленинском округе Омска отложили на лето

Posted 22 февраля, 12:55
Published 22 февраля, 12:55
Modified 22 февраля, 12:57
Updated 22 февраля, 12:57
Строительство крематория в Ленинском округе Омска, которое планировалось начать весной, перенесено на более поздний срок. Причина задержки — минобороны России еще не передало региону земельный участок, на котором должно пройти строительство.
Как сообщил «РБК Омск» директор компании «Возобновляемые ресурсы» Виталий Карпов, они уже подали повторное обращение в министерство, и ситуация пока не изменилась. Он предполагает, что начало строительства может сдвинуться на 2-3 месяца, возможно, на квартал.
Карпов уточнил, что даже если земельный участок передадут в ближайшие сроки, получение всех необходимых разрешений и подготовка проекта займут некоторое время. Строительство в осенний и зимний период будет слишком дорогим, особенно из-за необходимости проведения бетонных работ в теплое время года. В компании надеются, что все необходимые этапы удастся завершить к лету.
Напомним, ранее стало известно, как реагирует православная церковь на кремацию. Спойлер: резко негативно.