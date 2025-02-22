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Posted 22 февраля, 12:55

Published 22 февраля, 12:55

Modified 22 февраля, 12:57

Updated 22 февраля, 12:57

В Омске отложили строительство крематория в Ленинском округе

Строительство крематория в Ленинском округе Омска отложили на лето

22 февраля 2025, 12:55
Фото: Изображение Midjourney. В Омске отложили строительство крематория в Ленинском округе

Крематорий в Ленинском округе Омска не будут строить весной

Проект оценивается в 120 млн рублей.

Строительство крематория в Ленинском округе Омска, которое планировалось начать весной, перенесено на более поздний срок. Причина задержки — минобороны России еще не передало региону земельный участок, на котором должно пройти строительство.

Как сообщил «РБК Омск» директор компании «Возобновляемые ресурсы» Виталий Карпов, они уже подали повторное обращение в министерство, и ситуация пока не изменилась. Он предполагает, что начало строительства может сдвинуться на 2-3 месяца, возможно, на квартал.

Карпов уточнил, что даже если земельный участок передадут в ближайшие сроки, получение всех необходимых разрешений и подготовка проекта займут некоторое время. Строительство в осенний и зимний период будет слишком дорогим, особенно из-за необходимости проведения бетонных работ в теплое время года. В компании надеются, что все необходимые этапы удастся завершить к лету.

Напомним, ранее стало известно, как реагирует православная церковь на кремацию. Спойлер: резко негативно.

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#Риана Дязанцева#Омск#Строительство#Проект#Земельный участок#Крематорий
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