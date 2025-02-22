Строительство крематория в Ленинском округе Омска отложили на лето

Карпов уточнил, что даже если земельный участок передадут в ближайшие сроки, получение всех необходимых разрешений и подготовка проекта займут некоторое время. Строительство в осенний и зимний период будет слишком дорогим, особенно из-за необходимости проведения бетонных работ в теплое время года. В компании надеются, что все необходимые этапы удастся завершить к лету.