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Posted 22 февраля, 04:00

Published 22 февраля, 04:00

Modified 3 марта, 13:16

Updated 3 марта, 13:16

СОГАЗ застраховал гражданскую ответственность ВкусВилл на 0,7 млрд рублей

СОГАЗ застраховал гражданскую ответственность ВкусВилл на 0,7 млрд рублей

22 февраля 2025, 04:00
Фото: АО «СОГАЗ».
Реклама. АО «СОГАЗ», ИНН 773145174. erid: 2W5zFHVsTu2
СОГАЗ заключил договор страхования общей гражданской ответственности с розничной сетью по продаже товаров для здорового питания ВкусВилл. Общий лимит возмещения составляет 700 млн руб. Страховое покрытие распространяется на магазины и дарксторы по всей России.

В случае пожара, потопа или другого ЧП на территории магазина или даркстора СОГАЗ возместит ущерб жизни, здоровью и имуществу покупателей, а также соседствующих с торговыми точками компаний и их сотрудников.

«Страхование ответственности является важным элементом комплексной системы управления рисками торговой сети. Такой подход свидетельствует о серьезном подходе ВкусВилл к вопросам безопасности и способствует повышению доверия со стороны покупателей, партнеров и сотрудников. Мы страхуем ВкусВилл с 2021 года и рады, что компания выбрала нас своим партнером», — отметил исполнительный директор СОГАЗа Максим Тимошенко.

Страховая Группа «СОГАЗ» основана в 1993 году. Федеральная компания предлагает более 100 программ страхования для частных лиц и предприятий разных сфер деятельности. Надежность и финансовая устойчивость страховщика подтверждены ведущими рейтинговыми агентствами. Региональная сеть Группы включает в себя более 1000 подразделений и офисов продаж по всей России.

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