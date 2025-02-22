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Posted 22 февраля, 14:10

Published 22 февраля, 14:10

Modified 22 февраля, 14:10

Updated 22 февраля, 14:10

Сегодня в Омске: пожар в селе Ильичевка, ремонт аварийной школы, нашествие шелкопряда

Сегодня в Омске: пожар в селе Ильичевка, ремонт аварийной школы, нашествие шелкопряда

22 февраля 2025, 14:10
Фото: gorod55.ru.
Итоги дня по версии Города55.

Новость №1. В омском селе Ильичевка пожар унес жизни троих детей и взрослого

В Омской области произошла трагедия — в селе Ильичевка при пожаре погибли двое маленьких детей (полутора и трех лет), их 17-летняя тетя и 19-летний знакомый девушки. По данным прокуратуры, дом, в котором они находились, был в антисанитарном состоянии. 22-летняя мать ранее привлекалась к административной ответственности. В момент ЧП она была в гостях у мужчины. Следствие выдвинуло две версии произошедшего.

Омский следком назвал две возможные причины смертельного пожара в селе Ильичевка
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Новость №2. В Омске ищут подрядчика для ремонта аварийной школы №13

В Омске объявлен тендер на капитальный ремонт школы №13 имени А. С. Пушкина. Здание признано аварийным с 2023 года. Начальная стоимость контракта — 100,4 млн рублей. Сейчас ученики вынуждены заниматься в других школах, так как здание уже больше года закрыто. Работы должны завершиться до 8 декабря 2025 года.

На капитальный ремонт омской аварийной школы №13 потратят более 100,4 млн рублей
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Новость №3. В лесах Омской области проведут масштабное истребление опасного вредителя

Леса Крутинского, Тюкалинского и Муромцевского районов Омской области оказались под угрозой из-за нашествия непарного шелкопряда. Чтобы спасти деревья, власти запланировали истребительные работы, которые проведут до конца июня. На борьбу с шелкопрядом выделили 25 млн рублей. Подрядчика, который займется обработкой лесов, выберут в начале марта.

Нашествие шелкопряда: в трех районах Омской области обработают леса за 25 млн рублей
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#Риана Дязанцева#Ремонт#Омск#Прокуратура#Школа#Пожары#Дети#Итоги дня#Тендер
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