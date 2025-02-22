Сегодня в Омске: пожар в селе Ильичевка, ремонт аварийной школы, нашествие шелкопряда

В Омской области произошла трагедия — в селе Ильичевка при пожаре погибли двое маленьких детей (полутора и трех лет), их 17-летняя тетя и 19-летний знакомый девушки. По данным прокуратуры, дом, в котором они находились, был в антисанитарном состоянии. 22-летняя мать ранее привлекалась к административной ответственности. В момент ЧП она была в гостях у мужчины. Следствие выдвинуло две версии произошедшего.